El Guadalajara tuvo la primera jugada de verdadero peligro del Clásico Nacional pero la fortuna jugó en contra del Rebaño Sagrado.

Chivas y América protagonizaron un duelo de poder a poder en la cancha del Estadio Azteca como parte del Clásico Nacional del Apertura 2026, en donde la primera jugada de verdadero peligro surgió desde los botines de Bryan González que se sumó al ataque.

En una jugada con amplitud por la pradera izquierda, el Cotorro ganó la pelota, se enfiló rumbo a la portería azulcrema, hizo un recorte y sacó un disparo de derecha para tratar de cruzar a Rodolfo Cota.

Sin embargo, una barrida providencial de la zaga desvió la trayectoria, impidiendo que la redonda se incrustara en la portería, por lo que tras el rebote se suscitó una falta en ataque de Santi Sandoval, por lo que se acabó el peligro.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Querétaro?

La pelota se detendrá en gran parte del mundo debido a la Fecha FIFA que se extenderá durante dos semanas; sin embargo, en México todavía habrá actividad el próximo fin de semana cuando el Guadalajara se mida al Querétaro el sábado 26 de septiembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está programado para las 17:07 horas, tiempo del centro de México.