Chivas no pudo pasar del empate ante América luego de estar 2-0 en el marcador. Tras el partido, el director deportivo del Guadalajara reapareció en redes sociales para respaldar a Gabriel Milito.

El Guadalajara dejó escapar la victoria ante América luego de haber estado 2-0 arriba en el marcador en el Estadio Azteca. Tras el agónico empate de las Águilas, Javier Mier se manifestó en redes sociales para respaldar el proyecto de Gabriel Milito en el Guadalajara con una sola palabra.

El primer tiempo del Rebaño Sagrado fue grandioso porque encontraba todo tipo de facilidades para hacer daño en la portería de Rodolfo Cota. En la segunda mitad, entregó la iniciativa y América se puso en partido gracias a un golazo de Miguel Borja, quien 5 minutos después anotó el empate tras el pase de Henry Martín.

Tras lo sucedido en el Estadio Azteca, la afición se volcó a las redes sociales para pedir la cabeza de Gabriel Milito. Más de un aficionado identificó al técnico argentino como el principal responsable de dejar ir la victoria ante América cuando el Guadalajara tuvo una diferencia de 2 goles gracias a los tantos de Bryan González y Ricardo Marín.

Javier Mier reapareció para respaldar a Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

Luego del doloroso empate, en el Guadalajara reapareció Javier Mier para manifestarse y respaldar el proyecto de Gabriel Milito. “Juntos”, escribió el director deportivo del Guadalajara en Instagram luego de que se consumara el partido ante los azulcremas en el Estadio Azteca. De esta manera, el Rebaño Sagrado da un mensaje a la afición.

Gabriel Milito admitió que el triunfo se le escapó a Chivas en el Clásico Nacional

Cabe destacar que luego del empate ante América, Gabriel Milito se hizo cargo de la conferencia de prensa en la que admitió que se le escapó el partido. “Me hubiese gustado sumar de a 3, teníamos el partido en la mano, controlado, se nos escapó, el futbol tiene esta dinámica”, declaró el técnico argentino en el Estadio Azteca. Y agregó: “Nos faltó calma para hacer posesiones largas y cerrarlo mejor”.

Los números de Gabriel Milito en Chivas