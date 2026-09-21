Chivas no pudo cerrar el partido y terminó perdiendo ante América en el Estadio Azteca. Tras el partido, Paco Gabriel de Anda se mostró molesto por las decisiones de Milito que condenaron al Rebaño Sagrado y por la manera en la que trató al periodista.

No queda duda de que Chivas dejó escapar una victoria clara ante América en el Estadio Azteca, por lo que Gabriel Milito se manifestó en conferencia de prensa contra un periodista por una pregunta que le hizo. Tras lo sucedido en Ciudad de México, Francisco Gabriel de Anda, exdirectivo rojiblanco, arremetió contra el argentino por no dejar hacer la pregunta y por considerar que el Guadalajara dejó ir el triunfo por los cambios que realizó.

Queda muy claro que el Rebaño Sagrado dominó en los primeros 45 minutos y que tras la salida de Bryan González el equipo se vino abajo. Efraín Álvarez no entró encendido, los cambios se hicieron tarde y Miguel Borja apareció con un golazo de otro partido para poner a las Águilas en un encuentro en el que no estaban.

Luego de lo vivido en el Estadio Azteca, Francisco Gabriel de Anda apareció en ESPN molesto con Gabriel Milito porque lo señaló como el principal culpable del empate ante América. A su vez, criticó su reacción contra el periodista Pérez Campo, a quien frenó en reiteradas ocasiones por el inicio de su pregunta.

Gabriel Milito fue criticado la manera en la que trató a periodista. (Foto: IMAGO7)

“Cuando ganan ganan todos incluyéndote a ti y cuando pierdes pierden todos incluyéndote a ti, y si Chivas dejó pasar la oportunidad, porque todos coincidimos en que perdió la posibilidad de obtener los tres puntos, está incluido también Milito (…) Sí, dejó ir los puntos”, comentó el exdirector deportivo del Rebaño Sagrado.

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A su vez, fue crítico con el técnico argentino por haber puesto de carrilero a Roberto Alvarado para suplir la ausencia del Cotorro González. “ (A Roberto Alvarado) lo pones de carrilero a marcar a Brian por el amor de Dios… y el Guadalajara se vino abajo, es la realidad. Creo que tiene responsabilidad él como cabeza del proyecto, como director técnico, decir: ‘sí perdió los puntos’”, señaló.

Paco de Anda criticó a Gabriel Milito por cómo trató al periodista

En el mismo análisis, Paco de Anda cuestionó la actitud del entrenador por no dejar realizar la pregunta. “No dejó terminar y concluir con su pregunta al periodista, es una falta de respeto grave. Milito perdió la cabeza porque él sabe que dejó pasar los tres puntos”, comentó. Y añadió: “El director técnico no te puede intimidar, tú puedes preguntar lo que tú quieras”.