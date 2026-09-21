Sergio Aguayo es uno de los tantos jugadores que prestó Chivas en el último tiempo. Ayer volvió a anotar, pero le anularon un golazo de chilena que podría haber significado la victoria para Deportes Tolima.

Una de las decisiones de las que todo Chivas se lamenta, ante la salida de Armando González, es haber dejado salir a Sergio Aguayo al fútbol colombiano. El atacante formado en Verde Valle dio de qué hablar debido a que anotó un golazo de chilena. Sin embargo, se lo anularon ya que el balón recibido había salido del campo de juego.

El futbolista formado en Pachuca llegó al Guadalajara para consolidarse en Primera División. Sin embargo, por el gran momento de Hormiga, era un hecho que en el Rebaño Sagrado no iba a tener participación, por lo que decidió salir al fútbol de Sudamérica y allí ganar mayor cantidad de minutos.

El domingo, Sergio Aguayo volvió a tener minutos con Deportes Tolima en el empate ante América de Cali. Cuando el partido estaba 1-1, el exjugador de Chivas recibió un centro de Edgardo López y con la portería de espaldas clavó un golazo de chilena. Sin embargo, el gol fue anulado porque el balón ya había salido del campo de juego.

Sergio Aguayo abrió el marcador para Deportes Tolima

Cabe destacar que Sergio Aguayo volvió a anotar en la Liga Dimayor de Colombia debido a que abrió el marcador desde los 12 pasos. El exatacante de Chivas ejecutó el tiro sin problemas, bien esquinado al palo izquierdo, siendo imposible de atajar para Juan Pablo Montoya Isaza a pesar de que el guardameta adivinó la trayectoria

¿Chivas puede recuperar a Sergio Aguayo en el mercado de invierno?

Una de las cláusulas que estableció Chivas al momento de prestar a Sergio Aguayo a Deportes Tolima fue repescarlo en el próximo mercado de pases. La gran pregunta que surge es si el Rebaño Sagrado lo necesitará cuando tiene a Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda como primeras 2 opciones, mientras que Jesús Hernández espera aún una oportunidad para debutar en el primer equipo.