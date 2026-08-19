Chivas acaba de desprenderse de Armando González, cuyo traspaso al Olympiacos de Grecia se confirmó durante la mañana de este miércoles. La salida de la Hormiga obliga al Guadalajara a pensar desde ahora en cómo cubrir su ausencia, aunque la opción que parecía más obvia desde la cantera no estará disponible durante los próximos seis meses.

Se trata de Sergio Aguayo, delantero que apenas hace unas semanas fue enviado a préstamo al Deportes Tolima de Colombia con la intención de que pudiera sumar minutos y competir al más alto nivel. Además, su llegada al futbol colombiano le ofrecía la posibilidad de disputar la Copa Libertadores, una experiencia que podía ser muy importante para su desarrollo.

Después de que su debut en la máxima competencia de clubes de Sudamérica tuviera que retrasarse debido al fuerte terremoto que sacudió a Colombia semanas atrás, este martes finalmente pudo disputar sus primeros minutos en la Copa Libertadores. Aguayo ingresó en la parte final del encuentro ante Independiente del Valle, aunque lamentablemente no pudo celebrar, pues Deportes Tolima terminó cayendo por la mínima diferencia.

Eso sí, hubo un aspecto positivo para el delantero mexicano: a pesar de disputar solamente 12 minutos, contando el tiempo agregado, consiguió tener una oportunidad de rematar a portería. Su disparo, sin embargo, fue detenido por el arquero rival, evitando así que Aguayo pudiera darle al conjunto colombiano el empate en casa y un resultado más favorable para buscar el pase a la siguiente ronda.

El próximo compromiso de Deportes Tolima y Sergio Aguayo será este sábado, cuando reciban al Bucaramanga en la Liga colombiana. Posteriormente, el martes buscarán remontar la eliminatoria y conseguir su boleto a los cuartos de final de la Copa Libertadores cuando visiten a Independiente del Valle en el partido de vuelta, por lo que habrá que estar atentos a la participación que pueda tener el canterano rojiblanco en ambos encuentros.

Chivas tendrá que esperar al menos 6 meses para recuperar a Sergio Aguayo de su préstamo

A pesar de que Sergio Aguayo parecía ser el candidato más obvio para convertirse en el tercer delantero de Chivas tras la salida de Armando González, su préstamo al futbol colombiano hace imposible que regrese de inmediato. La cesión fue acordada por un año, aunque el Guadalajara incluyó una cláusula que le permite recuperar al jugador después de seis meses, por lo que el atacante podría volver a Verde Valle durante el mercado de invierno y convertirse entonces en una alternativa para el primer equipo.