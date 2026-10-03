El Guadalajara se reporta listo para enfrentarse a las Águilas en Oakland, por lo que ya realizaron el viaje a territorio estadounidense.

La Fecha FIFA continúa en todo el planeta; sin embargo, la pelota no se detendrá debido a que la Selección Mexicana encarará su tercer partido de este parón futbolístico contra Estados Unidos, además de que las Chivas ya emprendieron el viaje a Oakland para disputar su amistoso contra el América.

Diego Campillo podría salir de Chivas

Según información difundida por el comunicador Jesús Hernández, el Guadalajara estaría en conversaciones para concretar la renovación de Diego Campillo, en donde existiría nerviosismo de que firme, pero para marcharse a otro club, ya que solamente le habrían dado año y medio de contrato por si no funcionaba su fichaje con el Rebaño.

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Juvenil convocatoria de Chivas contra América

Debido a las múltiples ausencias que hay en Chivas debido a los llamados a Selecciones Mexicanas de diversas categorías, el entrenador Gabriel Milito se vio obligado a llamar a ocho jugadores juveniles, en donde destaca Anwar Ben Rhouma.

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¿José Castillo está listo para reaparecer?

La sorpresa en el chiverío se suscitó cuando los reporteros que acudieron a Verde Valle a cubrir la salida de los jugadores del Rebaño, en donde se percataron que José Castillo, Miguel Gómez y Miguel Tapias realizaron el viaje con el resto del plantel.

Sin embargo, el club dejó en claro unas horas después que estos jugadores viajaron para continuar con sus rehabilitaciones, por lo que todo parece indicar que no podrán ver actividad contra las Águilas.