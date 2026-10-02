Todos los detalles para que no te pierdas la actividad de los jugadores del Guadalajara en el Clásico de la Concacaf.

La actividad de la Selección Mexicana durante esta Fecha FIFA continúa y ahora el equipo encabezado por Rafael Márquez deberá disputar un partido en el que se jugará el orgullo, pese a no ser oficial, ya que se medirá a Estados Unidos en una edición más del Clásico de la Concacaf.

La buena noticia para el Tricolor es que el Káiser ya podrá echar mano de todo el plantel que tiene disponible, principalmente la plantilla de seis jugadores de Chivas que mandó a llamar y que tuvo que ocupar por pocos minutos contra Perú debido al cansancio del viaje.

Ahora, México deberá mejorar su funcionamiento y sobre todo, conseguir la primera victoria en la gestión de Rafael Márquez, con quien presumen dos empates en mismo número de partidos, por lo que una victoria a costa del conjunto de las Barras y las Estrellas sería un golpe anímico importante dentro del combinado nacional.

¿Cuándo y dónde se jugará el México vs. Estados Unidos?

El tercer partido de esta larga Fecha FIFA de México se disputará este sábado 3 de octubre en la cancha del State Farm Stadium que se encuentra en Glendale, Arizona. El duelo dará comienzo en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO el México vs. Estados Unidos?

El partido entre el Tricolor y Estados Unidos contará con cuatro alternativas diferentes para todos los aficionados, ya que en televisión abierta será transmitido por el Canal 5 y Azteca 7, además de que vía streaming podrá mirarse en YouTube por Claro Sports, además de Amazon Prime.