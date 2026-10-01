El exjugador del Guadalajara recriminó la falta de creatividad de los jugadores del Guadalajara y su falta de liderazgo.

Chivas ha venido de más a menos en el Apertura 2026 y así ha quedado demostrado tras empatar contra el América en el Clásico Nacional y la reciente derrota contra Querétaro, en donde el rendimiento del equipo ha dejado mucho qué desear, por lo que el exjugador del Rebaño, Jonny Magallón, mostró su molestia.

El exdefensor y campeón con el Guadalajara en el Apertura 2006, analizó el partido contra Gallos Blancos y lamentó la falta de creatividad y liderazgo de los jugadores de la escuadra tapatía, por lo que aseguró que existe dependencia en Roberto Alvarado.

“El entrenador hace su trabajo, pero entre los jugadores tampoco se veía una respuesta de que hay que hacer algo diferente, hay que hacer algo más. No veías iniciativas de una u otra manera, tratando de atacar igual.

“Sí creo que a lo que nos mostró Querétaro, que se ordenó muy bien y que nosotros tenemos jugadores ofensivamente desequilibrantes y que están esperando oportunidades ahora que no está el Piojo y otras personas, se vio inoperante el equipo. Pareciera que sí dependemos del Piojo para poder generar y provocar ocasiones de peligro y ser un equipo que meta goles“, declaró en el podcast de las Leyendas del Guadalajara.

Jonny Magallón salió de Chivas por culpa de Marcelo Michel Leaño

“Estaba con mi señora y me dice: ‘Oye, no manches. Salió un comunicado de Chivas, oficial, que ya nos vendieron al León’. Espérame, yo no quedé en eso con Michel. Once de la noche más o menos, el comunicado salió tarde (…) Le hablo y no me contesta, más tarde me regresó la llamada. ‘¿Qué pasó?’ ¿Qué está pasando? Hay un comunicado en el internet’. ‘Mañana ven y platicamos’.

“El otro día ahí le digo: ¿Qué pasó? Y me dice: ‘Mira, es que es una buena oportunidad para ti. Nos pidió Jesús Martínez que fueras a reforzar al equipo y la chingada’.

“Le digo a Michel: ‘No quedamos en eso, cabrón. Déjame pensarlo porque yo tengo contrato aquí todavía”, recordó el exdefensor rojiblanco en el podcast del RePortero de Yosgart Gutiérrez.