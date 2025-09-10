Uno de los grandes defectos que ha demostrado Chivas a lo largo de los últimos 20 años ha sido el mal trato a jugadores importantes y hasta a leyendas para obligarlos a salir de la institución, en donde este exjugador y campeón con el Rebaño se vio obligado a salir aún en contra de su voluntad.

Durante el 2012 con el proyecto holandés encabezado por Johan Cruyff, comenzaron a registrarse múltiples cambios en la estructura de la institución, en donde Marcelo Michel Leaño comenzó a tener mucho poder como director deportivo, encabezando una serie de decisiones polémicas entre la afición.

Uno de los perjudicados fue Jonny Magallón, quien inclusive fue parte del equipo campeón en el 2006, pero fue obligado a salir rumbo al Club León en contra de su voluntad y pese a que le restaban dos años de contrato, por lo que acordaron en que se le avisarían las propuestas que llegaban.

“Estaba con mi señora y me dice: ‘Oye, no manches. Salió un comunicado de Chivas, oficial, que ya nos vendieron al León’. Espérame, yo no quedé en eso con Michel. Once de la noche más o menos, el comunicado salió tarde (…) Le hablo y no me contesta, más tarde me regresó la llamada. ‘¿Qué pasó?’ ¿Qué está pasando? Hay un comunicado en el internet’. ‘Mañana ven y platicamos’.

“El otro día ahí le digo: ¿Qué pasó? Y me dice: ‘Mira, es que es una buena oportunidad para ti. Nos pidió Jesús Martínez que fueras a reforzar al equipo y la chingada’.

“Le digo a Michel: ‘No quedamos en eso, cabrón. Déjame pensarlo porque yo tengo contrato aquí todavía”, recordó el exdefensor rojiblanco en el podcast del RePortero de Yosgart Gutiérrez.

¿Cómo le fue a Jonny Magallón en León?

La Fiera fue construyendo un equipo poderoso para consolidarse en la Liga MX y no regresar al Ascenso, por lo que los resultados positivos fueron llegando poco a poco, logrando ser bicampeones en el Apertura 2013 y Clausura 2014, en donde Jonny Magallón jugó un rol importante dentro del equipo.