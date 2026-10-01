El exguardameta de las Chivas fue cuestionado sobre el mejor portero que ha tenido México en la historia, en donde sorprendió con su respuesta, poniéndolo por encima de jugadores de la talla de Hugo Sánchez o Rafa Márquez.

Oswaldo Sánchez es uno de los mejores porteros que ha tenido el futbol mexicano en la historia y por ende, uno de los más destacados de Chivas; sin embargo, el mítico cancerbero campeón con el Rebaño en el Apertura 2006 puso punto final sobre quién es el mejor guardameta que ha brindado México.

Aunque evidentemente es cuestión de gustos, mucha gente coloca a Guillermo Ochoa en ese peldaño debido a su larga carrera en el futbol de Europa y su presencia en seis Mundiales; sin embargo, ni con eso fue contemplado por San Oswaldo, quien puso a Jorge Campos como el mejor portero de México en la historia.

“Jorge Campos no era tan bueno, era buenísimo. Un tipo que medía 1.74 o 1.75 que hacía esas atajadas debía tener algo diferente. Jorge era brutal, era un atleta completamente atípico, porque no solamente jugaba bien en la portería, sino que también fue campeón de goleo en el futbol mexicano.

“Si hay una figura en el mundo que la gente identifique de México no es ni Hugo Sánchez ni Rafa Márquez, que los conocen mucho, ni Chicharito, es Jorge Campos”, declaró el exjugador del Guadalajara en el podcast Los Reyes.

Oswaldo Sánchez fue cuestionado abiertamente si tuviera que alinear a un guardameta entre el Brody y Memo Ochoa por cuál se decantaría, en donde reiteró que como el acapulqueño no ha habido dos en México, pese a que ha visto a muchos porteros de mucha calidad a lo largo de su vida.

“Jorge Campos. Son condiciones muy diferentes (a las de Memo Ochoa), por eso te digo que lo de Campos era espectacular porque si tu equipo en lo táctico tendría que salir jugando, Jorge era un tipo muy ducto. Si quieres que te corten centros, Jorge también lo hacía, a pesar de no ser tan alto.

“De los que yo vi, de toda mi época y vi a muchos y muy buenos: como Memo Ochoa, como Jesús Corona, como Alfredo Talavera, como el Conejo Pérez, como Adolfo Ríos, como Pablo Larios, que era uno de los grandes porteros de México. Jorge, para mí, el mejor. Sin lugar a dudas.

“‘¿Era más bueno que tú?’, le preguntaron. ‘Sí, fácil. Campos está por encima de todos, la verdad. Él come en una mesa aparte'”, concluyó el exportero de las Chivas.

¿Cómo fue la etapa de Oswaldo Sánchez en Chivas?

Pese a ser canterano del Atlas y después jugar en el América, la directiva del Guadalajara decidió comprarlo en el Invierno de 1999, en donde rápidamente se convirtió en la figura del Rebaño, ganándose el cariño de la afición y el máximo líder de aquella generación.

Oswaldo Sánchez llegó al Mundial de Alemania 2006 e inclusive, fue campeón de Liga MX en el Apertura 2006, cerrando así su estadía en el Rebaño, ya que días después fue vendido a Santos Laguna en una transacción que hasta el día de hoy tiene versiones encontradas.