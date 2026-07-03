La Selección Mexicana no solo está ilusionando por el nivel que ha mostrado dentro de la cancha, sino también por el extraordinario ambiente que existe entre jugadores y cuerpo técnico. Esa unión ha sido bautizada por muchos aficionados como “el poder de la amistad”, y una de las relaciones que más ha llamado la atención durante el Mundial 2026 es la que han construido Guillermo Ochoa y Raúl Rangel, quienes comparten la posición de portero.

Y es que, lejos de la competencia que muchos esperaban entre ambos, lo que se ha visto es una relación de respeto y admiración mutua. Raúl Rangel ha mostrado constantemente el enorme reconocimiento que siente por el arquero convocado a seis Copas del Mundo, mientras que Guillermo Ochoa ha respaldado en todo momento al Tala, entendiendo el gran nivel que ha mostrado para mantenerse como titular durante el torneo.

Esta situación inevitablemente ha llevado a muchos aficionados a recordar la etapa en la que Oswaldo Sánchez y Guillermo Ochoa compartieron la portería de la Selección Mexicana. En aquel entonces, la rivalidad entre Chivas y América hacía todavía más tensa la competencia, y con el paso de los años surgieron distintas versiones que señalan que Oswaldo habría utilizado su jerarquía para dificultar el crecimiento de Ochoa y limitar algunas de sus oportunidades. Aunque esas historias han sido tema de debate durante años, el contraste con el ambiente actual ha generado muchas comparaciones entre los aficionados.

Para muchos seguidores del Tri, Ochoa está representando el papel del veterano que a él mismo le habría gustado tener cuando comenzaba su carrera. El histórico arquero parece decidido a apoyar a los futbolistas más jóvenes, compartir su experiencia y transmitirles confianza, sabiendo perfectamente que para ellos representa una de las máximas leyendas del futbol mexicano y de las Copas del Mundo.

El resto de jugadores de Chivas convocados a la Selección Mexicana también han mostrado su admiración a Guillermo Ochoa

La buena relación con Guillermo Ochoa no se limita únicamente a Raúl Rangel. Roberto Alvarado y Armando González también han dejado ver en distintas concentraciones y entrenamientos el enorme respeto que sienten por el experimentado guardameta, con quien mantienen una convivencia muy cercana, reflejando el gran ambiente que se vive actualmente dentro del plantel de la Selección Mexicana.