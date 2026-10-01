Pese a que hace unas semanas surgieron algunas versiones que ponían al canterano del Guadalajara en la órbita de la escuadra griega, todo se caería por una "mala investigación".

Chivas tiene a la mejor cantera de toda la Liga MX, por lo que es la base de la Selección Mexicana, por lo que varios clubes están volteando a ver a los juveniles rojiblancos como material de exportación a Europa, en donde hace unas semanas surgió el nombre de Diego Campillo.

Después de la negociación entre el Guadalajara y el Olympiacos por Armando González, desde Grecia comenzaron a circular rumores que aseguraban que la escuadra helénica estaría interesada en el defensor que puede desempeñarse como mediocampista de 24 años de edad.

Sin embargo, desde Europa se ha confirmado que la información que manejaban los medios que lo “aseguraban” era errónea, ya que indicaban que el contrato de Diego Campillo con el chiverío terminaba este mes de diciembre, cuando en realidad concluye hasta el 2029.

Esta situación exhibiría a la prensa griega, ya que fueron los que destaparon el rumor; sin embargo, desde México se mantendría la misma versión de que no existe ninguna oferta o acercamiento de la gente del Olympiacos con Amaury Vergara u otro miembro de la directiva

Los jugadores de Chivas que han sido “vinculados” en Europa

Durante este mercado de fichajes que recién terminó, muchos futbolistas del Guadalajara fueron relacionados con clubes del Viejo Continente con posibilidades de marcharse, aunque en la gran mayoría solamente fueron rumores salidos desde la prensa nacional e internacional.

Brian Gutiérrez – Francia

Roberto Alvarado – Rusia y Dinamarca

Raúl Rangel – Croacia

Hugo Camberos – Países Bajos

Diego Campillo – Grecia

Santiago Sandoval – Clubes europeos (no especificaron país)