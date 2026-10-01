Raúl Rangel es el portero titular que tendrá Chivas en competencia. En medio de las pruebas a Óscar García y Alex Padilla, el guardameta del Guadalajara recibió pedido especial de Rafa Márquez.

Chivas tiene en Raúl Rangel a uno de los porteros más destacados de la Liga MX. Sin embargo, ante Colombia falló en la salida en el 1-0 de Lucho Suárez, por lo que Rafa Márquez le pidió que mejore la salida para descolgar balones.

Pasan los partidos y el Tala se consolida en el marco nacional, ya que Luis Ángel Malagón recién está regresando de su lesión. A su vez, Óscar García no tuvo una buena presentación contra Perú y restará saber cómo es la actuación de Alex Padilla cuando enfrente a Chile.

De todas maneras, Raúl Rangel fue señalado en el empate de México ante Colombia por su error en la salida en el gol de Lucho Suárez. Por esta razón, revelaron que Rafa Márquez le pidió que mejore la manera en la que sale a cortar los centros.

Raúl Rangel se mantiene como portero número uno de México. (Foto: IMAGO7)

“Al que no le ha ido bien es obviamente a Raúl el Tala Rangel, incluso le han recomendado trabajar más en temas de salida con balón y que en Guadalajara lo hace porque también todo parece indicar que Rafa pues por la misma línea”, reveló Alex Ramírez en su canal de YouTube.

Y agregó: “En el caso del Tala pues de alguna manera por la cantidad de errores que se ha aventado, los titubeos que ha dejado en ciertos partidos con Chivas y el análisis que hacen en Selección, y también lo nervioso que se vio en el partido primero contra Colombia, le dijeron: ‘Hay que tener más seguridad, hay que ser más sólidos. Lo que pasó allá, allá déjalo’. Es como cuando sale uno de su casa, ahí se quedan los problemas y ahora nos vamos a los de trabajo. Ojalá que esto, regaño, consejos, orientación que pueda ser para el Tala Rangel, como quieran llamarle, sean bien tomados de su parte… para que siga mejorando y qué mejor si te lo dice el técnico de la Selección o parte de su cuerpo técnico”.

Rafa Márquez habló del debut de Hugo Camberos y Santiago Sandoval en el Tri

Hugo Camberos y Santiago Sandoval debutaron en la Selección Mexicana de cara al Mundial 2030. Luego del empate ante Perú, Rafa Márquez habló de los canteranos del Guadalajara en el Tri.

Encuesta ¿Quién debe ser el portero titular de la Selección Mexicana? ¿Quién debe ser el portero titular de la Selección Mexicana? Raúl Rangel Álex Padilla Óscar García Ya votaron 2 hinchas

“Son gente joven a la que le he dado la oportunidad. Muy poco tiempo para ver a Hugo Camberos y a Sandoval también. Me gustaría verlos más tiempo dentro de la cancha. Están haciendo un muy buen trabajo en sus equipos y como digo, es gente joven con la que necesitamos seguir trabajando, seguir desarrollándolos para ser mucho más competitivos y que sean mejores jugadores”, declaró el timonel nacional en conferencia de prensa.