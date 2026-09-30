El Guadalajara se alista de la mejor manera para enfrentar a América. En medio de este contexto, la Selección Mexicana volvió a tener acción en un partido en el que debutaron Hugo Camberos y Santiago Sandoval.

Ayer, gran parte de México estuvo atenta a las decisiones que iba a tomar Rafa Márquez con los canteranos de Chivas. Finalmente, Hugo Camberos y Santiago Sandoval debutaron oficialmente en el empate de la Selección Mexicana frente a Perú, por lo que el Káiser habló en conferencia de prensa sobre los canteranos del Guadalajara.

Por otro lado, el mercado de pases vuelve a asomar debido a que desde Europa confirman un nuevo valor de mercado para Roberto Alvarado, Sandoval y Bryan González. Por último, Villa Villa dio a conocer el plan del entrenador del conjunto nacional con Raúl Rangel luego de haber sido suplente ante Perú.

Rafa Márquez habló de Santiago Sandoval y Hugo Camberos

Finalmente, Hugo Camberos y Santiago Sandoval debutaron en la Selección Mexicana de cara al Mundial 2030. Luego del empate ante Perú, Rafa Márquez habló de los canteranos del Guadalajara en el Tri.

Rafa Márquez habló de los canteranos de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Son gente joven a la que le he dado la oportunidad. Muy poco tiempo para ver a Hugo Camberos y a Sandoval también. Me gustaría verlos más tiempo dentro de la cancha. Están haciendo un muy buen trabajo en sus equipos y como digo, es gente joven con la que necesitamos seguir trabajando, seguir desarrollándolos para ser mucho más competitivos y que sean mejores jugadores”, declaró el timonel nacional en conferencia de prensa.

El nuevo valor de mercado para Santiago Sandoval, Roberto Alvarado y Bryan González

En las últimas horas, CIES Football Observatory, centro de observación del fútbol de Europa, realizó un top 10 de los jugadores mejor cotizados de la Liga MX. Allí se encuentran Santiago Sandoval (15.3 millones de euros), Roberto Alvarado (12.98 millones de euros) y Bryan González (12.96 millones de euros).

Revelan el plan de Rafa Márquez con Raúl Rangel en la Selección Mexicana

Es un hecho que Raúl Rangel destaca en el fútbol mexicano y busca consolidarse en la portería del Tri. Sin embargo, Villa Villa reveló en X que Rafa Márquez planeó darle solamente 2 juegos como titular.

“Rafa Márquez en la conferencia dijo que también quiere ver a los porteros. Se me hace que mañana va el Gato García vs. Perú, sábado Tala ante Estados Unidos y el martes Padilla ante Chile”, comentó el periodista en X.