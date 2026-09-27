Chivas quedó a deber nuevamente en el Estadio Akron ya que perdió ante Querétaro. En conferencia de prensa el técnico argentino respaldó a Luis Romo.

Chivas no pudo ante Querétaro y dejó ir la oportunidad de mantener la diferencia con Toluca en la tabla general de posiciones. Luis Romo fue el principal culpable de la derrota ante los Gallos Blancos, pero Gabriel Milito lo respaldó en conferencia de prensa. Por otra parte, Roberto Alvarado jugó un gran partido en el debut de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana.

Luis Romo fue señalado por la derrota de Chivas ante Querétaro

El Guadalajara había comenzado bien el partido, pero un error insólito de Luis Romo en la salida permitió que Querétaro marcara la diferencia en el primer tiempo. El capitán de Chivas fue abucheado en cada momento que tomó el balón y desde su zona llegó el segundo gol de los Gallos Blancos.

Gabriel Milito respaldó a Luis Romo luego de la derrota ante Querétaro

Tras lo sucedido en el campo de juego del Estadio Akron, Gabriel Milito reapareció en conferencia de prensa para respaldar a Luis Romo. “Fue una jugada desafortunada en donde habitualmente Luis, ese tipo de situaciones las resuelve muy bien. En esta oportunidad le tocó vivir el error. Pasa poco, pero forma parte del fútbol. El primero y el más jodido de esta situación es el propio Luis, evidentemente”, comentó. Y agregó: “Nada va a cambiar mi opinión sobre lo que pienso sobre él como futbolista, un jugador fundamental para nosotros, muy importante para el equipo”.

Así marcha Chivas en la tabla general de posiciones de la Liga MX

Luego de la derrota de Chivas por 2-0 a manos de Querétaro, el Guadalajara se ubica en la segunda posición con 17 puntos. Cabe destacar que América adeuda 2 partidos y mantiene la misma cantidad de unidades que el Guadalajara, por lo que una serie de resultados a favor llevará a los de Guillermo Almada a superar a los dirigidos por Gabriel Milito. Asimismo, la próxima semana el Rebaño Sagrado enfrentará a Atlas en un Clásico Tapatío que será clave en la fase regular.

Roberto Alvarado tuvo un destacado partido en el México vs. Colombia

En Estados Unidos, Rafa Márquez debutó con un empate como entrenador de México ante Colombia. En el once inicial, Roberto Alvarado fue titular y jugó un gran partido con buenos desbordes, recortes y centros que causaron peligro en la portería de Álvaro Montero.