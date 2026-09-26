El Guadalajara se alista para enfrentar a Querétaro. Para el duelo en el Estadio Akron, Gabriel Milito confirmó a los convocados.

Chivas se alista para enfrentar a Querétaro por la jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX en el Estadio Akron. De cara al juego contra los Gallos Blancos, Gabriel Milito confirmó los convocados del Rebaño Sagrado entre los que se destaca la ausencia de Bryan González, quien será reemplazado por Leonel Calderón en el banco de suplentes.

El Guadalajara viene de dejar escapar tres puntos importantes frente a América cuando ganaba por dos goles diferencia. El golazo de Miguel Borja puso a los azulcremas en partido para que lograran remontar y llevar se un punto.

Tras lo sucedido en el Estadio Azteca, el Rebaño Sagrado vuelve a tener acción en el Apertura 2026 cuando reciba a Querétaro por la jornada 10. Para el duelo en el Gigante de Zapopan, el Rebaño Sagrado confirmó una lista de convocados de 22 jugadores entre los que se mantienen las bajas por lesión de José Castillo, Miguel Gómez, Miguel Tapias y Bryan González.

Gabriel Milito confirmó los convocados de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, para el duelo de esta noche, Gabriel Milito confirmó a Ángel Romero como el suplente de Óscar Whalley en la portería y a Leonel Calderón como el reemplazo de Cotorro. A su vez, el técnico argentino volvió a tener en consideración a Ángel Chávez y Samir Inda para recibir a los Gallos Blancos.

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Los convocados de Gabriel Milito para Chivas vs. Querétaro

Porteros: Óscar Whalley y Ángel Romero.

Óscar Whalley y Ángel Romero. Defensas: Diego Campillo, Luis Rey, Richard Ledezma, Leonel Calderón y Ángel Chávez.

Diego Campillo, Luis Rey, Richard Ledezma, Leonel Calderón y Ángel Chávez. Mediocampistas: Samir Inda, Jordan Carrillo, Santiago Sandoval, Daniel Aguirre, Kevin Castañeda, Jonathan Pérez, Rubén González, Efraín Álvarez, Luis Romo y Omar Govea.

Samir Inda, Jordan Carrillo, Santiago Sandoval, Daniel Aguirre, Kevin Castañeda, Jonathan Pérez, Rubén González, Efraín Álvarez, Luis Romo y Omar Govea. Atacantes: Hugo Camberos, Ángel Sepúlveda, Ricardo Marín y Jesús Hernández.

¿A qué hora se juega el Chivas vs. Querétaro de la Jornada 10 del Apertura 2026?

El partido entre Chivas y Querétaro se jugará este sábado 26 de septiembre a las 17:07 del Centro de México, sobre la cancha del Estadio Akron. El partido se podrá ver en México por Amazon Prime Video, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.