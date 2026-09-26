Chivas enfrenta a Querétaro en el Estadio Akron, en un partido en el que quiere salir con los 3 puntos sí o sí.

Chivas recibe este sábado a Querétaro por la jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX en el Estadio Akron. El equipo de Gabriel Milito necesita volver a sumar de a 3 para aprovechar de asumir el liderazgo de la tabla general si Toluca empata o pierde ante Cruz Azul en Ciudad de México.

Para este encuentro hay varias incógnitas sobre la alineación del técnico argentino, ya que no podrá contar con Roberto Alvarado, quien se encuentra convocado a la Selección Mexicana. No hay que olvidarse de que Gabriel Milito no podrá contar con Raúl Rangel, quien se encuentra con el Tri, y con Bryan González, quien terminó lesionado post Clásico Nacional ante América.

¿A qué hora se juega el Chivas vs. Querétaro de la Jornada 10 del Apertura 2026?

El partido entre Chivas y Querétaro se jugará este sábado 26 de septiembre a las 17:07 del Centro de México, sobre la cancha del Estadio Akron. El Guadalajara buscará volver a ganar luego de haber dejado escapar 2 puntos ante América cuando ganaba con una diferencia de 2 goles.

Posible alineación de Chivas ante Querétaro

Óscar Whalley

Richard Ledezma

Daniel Aguirre

Diego Campillo

Luis Romo

Hugo Camberos

Omar Govea

Fernando González

Santiago Sandoval

Efraín Álvarez

Ricardo Marín

DT: Gabriel Milito

Posible alineación de Querétaro ante Chivas: