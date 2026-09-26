Chivas recibe a Querétaro en la Jornada 10, pero el partido podría ser complicado de ver para la afición.

Chivas enfrentará esta tarde a Querétaro en un duelo clave en la tabla general para no perderle pisada a Toluca, debido a que una victoria deja momentáneamente al Rebaño Sagrado como líder. Para este partido, el Guadalajara perdió a 3 piezas clave: Roberto Alvarado, Raúl Rangel y Bryan González.

El equipo de Gabriel Milito necesita volver a la senda de la victoria, ya que viene de perder puntos importantes ante América cuando ganaba por 2 goles de diferencia. Enfrente estarán unos Gallos Blancos que se encuentran posicionados en la sexta ubicación con 14 puntos y que vienen de empatar ante León.

Chivas enfrenta a Querétaro. (Foto: IMAGO7)

¿Va por TV Abierta el Chivas vs. Querétaro?

El partido entre Chivas y Querétaro por la jornada 10 del Apertura 2026 no saldrá por TV abierta, debido a que se podrá seguir solamente por Amazon Prime en territorio nacional, mientras que en Estados Unidos se podrán seguir todas las incidencias del partido bajo la transmisión de Telemundo.

Imagen generada con CHATGPT.

Por esta razón, el encuentro únicamente podrá verse a través de plataformas de televisión de paga y streaming en territorio mexicano. No obstante, en Rebaño Pasión te traeremos todos los detalles del partido, con el seguimiento de las principales acciones, goles, polémicas y demás incidencias que se presenten durante el encuentro.

¿A qué hora juega Chivas ante Querétaro?

El partido entre Chivas y Querétaro está pactado para llevarse a cabo este sábado 26 de septiembre a las 17:07 del Centro de México, en un encuentro que se va a disputar en el campo de juego del Estadio Akron. Se espera que el Gigante de Zapopan esté prácticamente lleno para recibir a los Gallos Blancos en esta Jornada 10 del Apertura 2026.