Todos los detalles para que no te pierdas el duelo entre el Guadalajara y los Gallos Blancos desde la cancha del Estadio Akron.

Chivas debe sacudirse el trago amargo que vivió en el Clásico Nacional contra América al dejar escapar el triunfo y conformarse con un empate, por lo que es necesario volver a hacerse fuertes en casa y derrotar al Querétaro en la jornada 10 del Apertura 2026.

El Guadalajara está peleando el liderato de la competencia con el Toluca y precisamente con las Águilas, por lo que es necesario conseguir el triunfo en el Estadio Akron frente a los Gallos Blancos para poder aspirar a terminar la jornada en el primer lugar.

Hay que recordar que debido a que este partido se jugará en plena Fecha FIFA, Gabriel Milito no podrá contar con todo su plantel debido a que Raúl Rangel y Roberto Alvarado ya reportaron con el Tricolor para el duelo con Colombia que se jugará el mismo día.

Sin embargo, la misión no será sencilla, ya que los emplumados son una de las revelaciones del Apertura 2026, ya que marchan en quinto lugar general con apenas 8 juegos disputados en el semestre, en donde tienen 14 puntos, producto de cuatro triunfos, dos empates y dos descalabros.

Así va la tabla de posiciones del Apertura 2026

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas vs. Querétaro de la jornada 10 del Apertura 2026?

El duelo entre rojiblancos y negriazules se disputará este sábado 26 de septiembre en la cancha del Estadio Akron, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Querétaro de la jornada 10 del Apertura 2026?

El duelo entre el Rebaño y los Gallos Blancos será transmitido en México en exclusiva por la señal de Amazon Prime, mientras que para Estados Unidos será por la cadena Telemundo. Sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.