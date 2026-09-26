Chivas se alista para tener acción ante Querétaro por la jornada 10 del Apertura 2026. En medio de este contexto, la Selección Mexicana se alista para jugar contra Colombia, por lo que Santiago Sandoval y Hugo Camberos hablaron de la convocatoria de Rafa Márquez al Tri.

El Guadalajara se alista de la mejor manera para tener acción por la jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX ante Querétaro. En medio de este contexto, la Selección Mexicana inicia su nuevo ciclo para el Mundial 2030, por lo que Hugo Camberos y Santiago Sandoval hablaron de su primera convocatoria al equipo de Rafa Márquez.

Por otra parte, Roberto Alvarado en Estados Unidos afirmó, entre risas, que ya había empezado a aprender ruso debido al interés que existió del Spartak de Moscú. Por último, el equipo de Antonio Contreras superó a Cruz Azul por la Liga MX Femenil.

Hugo Camberos habló de su primera convocatoria a la Selección Mexicana

Uno de los jugadores de Chivas que se destacó en el Premundial de la CONCACAF Sub-20 fue Hugo Camberos, quien se convirtió en pieza importante en el equipo de Gabriel Milito. En medio de su gran momento en el Apertura 2026, el canterano de 19 años habló de la convocatoria a la Selección Mexicana de Rafa Márquez.

“Muy feliz. Al principio, cuando se habló de que había la posibilidad, lo vi lejos, la verdad, porque justo acaba de terminar el proceso del Mundial y muchos jugadores habían hecho un buen Mundial. Entonces dije, no es que no haya oportunidad, pero lo veía algo lejos. Pero cuando me hablan de que sí iba a ir, fue algo que hasta ahorita todavía no me la creo. Me cuesta dormir de pensar, estoy nervioso, la verdad, pero muy feliz y muy contento”, declaró en entrevista para Telemundo Deportes.

Santiago Sandoval afirmó estar feliz por ser convocado a la Selección Mexicana

Otro de los jugadores destacados en las Chivas de Gabriel Milito en este inicio de campeonato es Santiago Sandoval. En diálogo con Telemundo, el canterano del Guadalajara afirmó que estaba feliz y emocionado por haber recibido su primer llamado a la Selección Mexicana de Rafa Márquez.

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“Esas lágrimas y felicidad son enormes porque solamente tú y tu familia saben lo que vives en el día a día, lo que pasa y lo que tienes que hacer para llegar a un sueño. Yo creo que llegar a la Selección Mayor no es cualquier cosa, no es una casualidad. Eso se trabaja y el trabajo que he hecho junto con mi mamá y mis hermanos es algo muy complicado, es como sacar toda esa felicidad de saber que lo lograste. De sentirte no conforme, pero sí especial con todo lo que has hecho en la vida”, declaró a Telemundo Deportes.

Roberto Alvarado afirmó que estaba ilusionado con jugar en Rusia

En el cierre del mercado de verano, el Spartak de Moscú llegó con una oferta millonaria para fichar a Roberto Alvarado, quien finalmente la rechazó junto al club. En la previa al debut con la Selección Mexicana de Rafa Márquez, el Piojo se mostró ilusionado con jugar en Rusia y, entre risas, declaró que ya había empezado a tomar clases de ruso.

Imagen generada con ChatGPT.

“Sí, por ahí salió mucho de que podía ir a Rusia. De hecho ya estaba aprendiendo ruso (risas). Fueron solo los rumores, no sé si mi representante hablaría con Chivas o si el equipo del Spartak de Moscú buscó a Chivas. Nunca me llegó a mí como tal que estaba la posibilidad. Obviamente me ilusionaba, me movía, pero al final no pasó nada. Yo contento de estar en Chivas, de que al equipo le vaya bien y poder pelear por el título”, declaró en zona mixta.

Chivas Femenil superó por la mínima diferencia a Cruz Azul

Ayer por la noche, Chivas Femenil volvió a tener acción en el Apertura 2026 al visitar a Cruz Azul por la jornada 9. El equipo de Antonio Contreras superó por la mínima diferencia a la Máquina gracias al golazo de Denise Castro desde fuera del área. Las rojiblancas se mantienen en la segunda posición del Grupo 2 detrás de América.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Querétaro?

Como decíamos al inicio, Chivas enfrenta a Querétaro por la jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX en el Estadio Akron. El partido está pactado para llevarse adelante a las 17:07 del Centro de México. El encuentro se podrá ver por Amazon Prime Video en México, mientras que en Estados Unidos se transmitirá por Telemundo.