Todos los detalles para que no te pierdas el partido del Guadalajara frente a las Bravas en la cancha del Estadio Akron.

Chivas Femenil ya no tiene margen de error y debe registrar una segunda mitad del Apertura 2026 con un mejor rendimiento que lo mostrado en las primeras jornadas de la Liga MX, en donde ahora la misión será romper la mala racha de resultados jugando en el Estadio Akron frente a las Bravas de Juárez.

El Guadalajara presume una racha de dos partidos consecutivos con derrota en casa frente a Pumas y Rayadas, respectivamente, por lo que es necesario volver a la senda del triunfo, aunque el rival no será nada sencillo, ya que las fronterizas están peleando la cima del grupo 1.

Por su parte, el chiverío ya presume una racha de dos triunfos en fila tras las victorias en calidad de visitante contra Xolas de Tijuana y Cruz Azul, por lo que la presión sobre el Rebaño se ha ido diluyendo poco a poco en las semanas recientes.

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas Femenil vs. Bravas de Juárez?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el torneo local será el próximo domingo 4 de octubre en la cancha del Estadio Akron contra las fronterizas, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO el Chivas Femenil vs. Bravas de Juárez?

El partido correspondiente a la jornada 10 del Apertura 2026 entre rojiblancas y fronterizas será transmitido por la señal de Amazon Prime, además de Fox en Tubi; sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles del partido a través de Rebaño Pasión.