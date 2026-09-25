El Guadalajara visitó a La Máquina a la cancha de la Unidad Deportiva Centenario con la misión de reposicionarse entre los mejores del futbol mexicano.

Chivas Femenil nuevamente registró un partido gris, sin emociones, pero le alcanzó para quedarse con la victoria en su visita a Cruz Azul a la cancha de la Unidad Deportiva Centenario de Cuernavaca gracias a un tempranero gol de Denise Castro.

El Guadalajara no tardó mucho en abrir el cerrojo defensivo de La Máquina, ya que tras un servicio por la banda derecha, Alicia Cervantes jugó de poste y habilitó de cabeza a Denise Castro, quien se encontró con la pelota de frente y remató de zurda para abrir el marcador y mandar la pelota a guardar.

A partir de la diana rojiblanca, las celestes fueron adelantando líneas y comenzaron a echar para atrás poco a poco al medio campo del Rebaño, aunque sin generar peligro en la portería de Blanca Félix.

Para la parte complementaria, el Guadalajara intentó incrementar la ventaja, pero no pudieron generar sociedades en la zona final del campo, por lo que las ocasiones de peligro fueron escasas.

La jugada más clara fue un pase al espacio para Alicia Cervantes, quien se quitó a la portera de encima y la mandó a guardar, pero estaba en fuera de lugar, por lo que la jugada fue invalidada de inmediato.

Así llegó el Rebaño al Estadio Centenario

Calentamiento del Rebaño Femenil

Alineaciones del partido

GOOOOL DE DENISE CASTRO