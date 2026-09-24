La Directora Deportiva del Guadalajara tiene tres años con un proyecto sin rumbo, crisis que se ha acentuado severamente en este Apertura 2026.

Chivas Femenil es considerado uno de los clubes más importantes de la historia de la Liga MX Femenil, debido a que desde su origen en el 2017, siempre fue protagonista; sin embargo, el Guadalajara ha demostrado en años recientes una considerable relajación que lo ha alejado de los primeros lugares, en donde la máxima responsable es Nelly Simón.

La Directora Deportiva del Guadalajara llegó en mayo del 2019 a la directiva rojiblanca con muchas ideas innovadoras que transformaron y potencializaron al Rebaño Femenil, dándole mayor protagonismo e identidad, con triunfos, campeonatos y hasta debuts de jugadoras de fuerzas básicas.

Confió en gente de casa como Édgar Mejía, quien creó un equipo poderoso y vistoso a la ofensiva, posteriormente le dio el voto de confianza Juan Pablo Alfaro, quien mantuvo la tendencia goleadora, pero construyendo a una escuadra sólida a la defensiva, combinación que entregó el título del Clausura 2022 y el Campeón de Campeonas del 2021-2022.

Sin embargo, desde el 2023 comenzaron una serie de decisiones que se han convertido en “pecados” y que han definido el rumbo del equipo, en donde cada vez luce más rezagado de las demás potencias del Circuito Rosa y en donde Nelly Simón es la única constante.

Decisiones impulsivas

Chivas Femenil preparaba su presentación en el Apertura 2023, realizando una fuerte pretemporada bajo la tutela del Pato Alfaro, disputando varios partidos amistosos; sin embargo, a menos de una semana de que iniciara el torneo y después de varias semanas de trabajo en la pretemporada, Nelly Simón decidió cesar al exjugador del Rebaño de forma sorpresiva en todo el futbol mexicano.

Diversos reportes indicaron que la relación de Alfaro con la directiva no era la mejor, hasta que la experiodista decidió ponerle punto final a la gestión del Pato en el Guadalajara, iniciando un nuevo proceso con Antonio Spinelli, quien inclusive tardó semanas en debutar por temas de visado, además de que llevó tiempo el conocimiento del plantel.

Presentación del Pato Alfaro como DT de Chivas Femenil

Malos tratos a jugadoras históricas

Durante la gestión de Nelly Simón se han mantenido a las jugadoras que son consideradas leyendas del Guadalajara como Alicia Cervantes, Carolina Jaramillo y Blanca Félix; sin embargo, se les ha dado una pésima salida a varias jugadoras importantes que fueron parte del segundo campeonato del Rebaño, haciéndolas salir por la puerta de atrás como Celeste Espino, Casandra Montero, Michelle González, Susan Bejarano, Araceli Torres, entre muchos otros nombres.

Olvido de fuerzas básicas

En su urgencia de conseguir el título de Liga MX cuanto antes, Nelly Simón ha cambiado su proyecto, dejando de lado a las jugadoras de fuerzas básicas y apostando a la contratación de futbolistas con trayectoria y consolidadas, armando un equipo poderoso, pero que se ha olvidado de una pieza importante de su identidad, que es el trabajo con juveniles, las cuales cada vez son más escasas en la escuadra rojiblanca.

Mano blanda con Antonio Contreras

Independientemente de que futbolísticamente el equipo de Chivas Femenil no está a la altura para competir con clubes como Rayadas, Tigres o América, que siguen fortaleciendo sus proyectos deportivos, la realidad es que Nelly Simón ha permitido los malos comportamientos de su entrenador Antonio Contreras, pese a que han causado revuelo nacional.

Desde los jaloneos contra Yamile Franco en pleno terreno de juego hasta las burlas y desestimaciones a los cuestionamientos de una reportera en conferencia de prensa. Todo pasa y Antonio Contreras queda impune pese a que prensa y exfutbolistas de Chivas y Chivas Femenil han condenado este comportamiento en redes sociales.

Lo peor de todo es que clubes como Atlante demuestran compromiso con sus ideales, por lo que destituyeron a su entrenador, Nicolás Morales, por emitir comentarios subidos de tono en contra de la futbolista Nailea Vidrio, quien no habría seguido las indicaciones del timonel, por lo que el club decidió despedirlo. ¿Y Chivas Femenil qué hizo con Contreras? Nada.

Conclusión

Nelly Simón ha demostrado que es una mujer con mucha capacidad, que puede construir proyectos poderosos; sin embargo, es necesario que Amaury Vergara comience a ser el encargado de tomar el timón del proyecto de Chivas Femenil para poner mano dura y recordarle la exigencia e identidad del Guadalajara.

Yo no pienso que la solución sea destituir a Nelly Simón, pienso que es necesario meterle un poco de presión por parte de los altos mandos del chiverío para replantear el proyecto que hoy luce sin pies ni cabeza y que de seguir así, es evidente de que los demás clubes seguirán ganando campeonatos ante la impotencia del Rebaño.