El Oso recordó lo que se vivió y señaló lo que le faltó al Guadalajara para coronarse en aquella noche contra los felinos en el Estadio Akron.

Chivas vivió uno de sus momentos más complicados en el Clausura 2023 en la Final de aquel certamen en donde dejó escapar el título número 13 en aquella noche contra los Tigres, perdiendo una ventaja de dos goles en donde mucha gente ha responsabilizado a muchas personas, en donde el más criticado fue Veljko Paunovic.

Sin embargo, después de tres años de aquel partido, Fernando González rompió el silencio y destapó cuál fue el factor principal que le impidió al Guadalajara proclamarse campeón en aquella ocasión y se trató de la falta de oficio para hacer tiempo para cerrar el partido.

“Tampoco me gusta recordar. Acabando el medio tiempo, lo que recuerdo es que hubo plática de todos de que nos había faltado marcar, en las jugadas del primero. Nosotros sentíamos que estábamos haciendo bien, que lo que faltaba era el respiro para calmarte y empezar el segundo tiempo.

“Más que nada faltó la reacción ya empezando el segundo tiempo. En el medio tiempo, creo que estuvo bien dentro de lo que siento, porque fue como calmarnos (…) Fue más que nada en el transcurso, en los últimos 25 minutos. Todavía con el 2-1 podías haber reaccionado, pero no sé si fue un baldazo de agua fría.

“Veía a mis compañeros queríamos correr, pero creo que en esos últimos 20 era mano dura, hacer tiempo, tirarte, tirar el balón lo más lejos posible. Lo marrullero, tirar el balón a las gradas y que se pierda. Creo que nos faltó más oficio”, declaró el mediocampista en entrevista con Fernando Quirarte.

¿Qué pasó en aquella Final contra Tigres del Clausura 2023?

Chivas intentó replicar la historia del Clausura 2017, ya que se encontró con Tigres el mismo 28 de mayo, en donde en la primera ocasión el destino decidió que el Guadalajara de Matías Almeyda se proclamara campeón de Liga MX.

Los rojiblancos se fueron arriba en el marcador por 2 a 0 en el primer tiempo gracias a anotaciones de Roberto Alvarado y Pocho Guzmán; sin embargo, Tigres demostró su experiencia y en el segundo tiempo logró empatar el marcador, llevando el partido a tiempo extra, en donde logró la remontada para coronarse a costa del chiverío.