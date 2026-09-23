Uno de los debates que cruza a las mesas futboleras es en relación al ascenso y descenso en la Liga MX. En medio de esta conversación, el Oso confirmó qué piensa Amauary Vergara y Chivas sobre esta cuestión.

Una de las discusiones que se entablan hoy en el fútbol nacional es en relación a lo que sucede con el ascenso y descenso. Desde Verde Valle, la directiva comandada por Amaury Vergara envió un mensaje, ya que Fernando González sostuvo en conferencia de prensa que Chivas acepta el regreso del ascenso y descenso.

Lo que sucede en la Liga de Expansión MX es una discusión que trascendió todos los escalafones de la sociedad. En los últimos días, jugadores, dueños y periodistas se acercaron al Senado de la República para explicar por qué el no ascenso llevaba a que el fútbol se encontrara estancado y monopolizado por unas pocas manos.

La discusión sobre lo que sucede con las divisiones de plata o bronce del fútbol mexicano llegó a la puerta de Chivas. Fernando González fue el encargado de manifestar que el Rebaño Sagrado apoya y quiere el regreso del ascenso y descenso en la Liga MX.

Oso González habló del ascenso y descenso. (Foto: IMAGO7)

“Chivas está a favor del ascenso y descenso. Como bien lo dices, a mí me tocó estar en Coras, en Zacatepec, y creo que al final es la misma competencia. Creo que lo va generando el hambre de poder subir, el hambre de a lo mejor los equipos poder tener o armar un mejor plantel, por así decirlo, de poder invertir más. Y pues es más que nada eso, ¿no?, el hambre que te genera el siempre crecer como uno mismo, que te va dando las oportunidades para seguir creciendo”, expresó el Oso.

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Y agregó: “Lo que ayude a mejorar nuestro fútbol. Creo que yo siempre voy a estar a favor de lo que ayude mucho a nuestro fútbol”. Por otro lado, el mediocampista del Guadalajara señaló que no hay contacto, pero que no tienen problemas de hablar con ellos. “Al momento creo que no hay contacto, pero al final estamos también nosotros abiertos al diálogo sobre lo que pasa”, cerró.

Fernando González envió un mensaje a Jordan Carrillo y Kevin Castañeda

En la misma conferencia de prensa, el Oso fue consultado sobre Jordan Carrillo y Kevin Castañeda y señaló que ellos ya saben en qué club están. “Saben a qué club llegaron, que llegaron a Chivas. Saben que también si están tienen que darlo, y si tienen que esperar pues tienen que tener la paciencia, ¿no? Es todo para el bien del equipo, pero sí estamos todos ayudándolos, apoyándolos en la forma que se necesita para que puedan seguir con esa felicidad”, comentó el Oso ante los medios.