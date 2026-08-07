El empate de Chivas ante LAFC y la posterior derrota en la tanda de penales dejaron a varios jugadores en el centro de las críticas. Uno de los más señalados volvió a ser Fernando González, quien, pese a haber tenido una actuación correcta durante los 90 minutos, sigue siendo uno de los futbolistas que más divide opiniones entre la afición rojiblanca. Como ha ocurrido en otras ocasiones, un sector de los seguidores volvió a pedir cambios en esa zona del campo, en especial después de ver a quien sería su recambio.

Se trata de Luis Gabriel Rey, quien volvió al Guadalajara tras su préstamo con el Puebla, donde disputó prácticamente toda la temporada como pivote defensivo. Aunque en gran parte de su formación con Chivas actuó como defensa central, su experiencia reciente en esa posición lo convierte en una alternativa muy interesante para Gabriel Milito.

Luis Rey ingresó prácticamente para participar en la tanda de penales. El mediocampista entró al minuto 89 y apenas disputó cinco minutos contando el tiempo agregado. Sin embargo, ese breve lapso fue suficiente para dejar una acción defensiva que llamó poderosamente la atención de la afición, al grado de que muchos comenzaron a pedirlo como titular en el mediocampo del Guadalajara.

Aprovechando que ingresó con piernas frescas y que los atacantes del LAFC ya mostraban desgaste físico, Rey protagonizó una recuperación espectacular. El rojiblanco persiguió a un rival durante casi un tercio de la cancha hasta alcanzarlo y recuperar el balón, evitando una jugada de peligro para Chivas. Lo más destacado fue que consiguió quitarle la pelota de manera completamente limpia, sin necesidad de barrerse ni cometer falta, demostrando intensidad, velocidad y una gran lectura de la jugada.

La acción también provocó una reacción inmediata de Gabriel Milito. A pesar del ambiente en el estadio, en la transmisión se alcanza a escuchar al técnico argentino gritando “¡Vamos, Luis, vamos!” mientras celebraba la recuperación del mediocampista. Ese momento no pasó desapercibido entre los aficionados, quienes rápidamente comenzaron a compararlo con otros jugadores de la posición y a pedir que tenga más minutos, ya sea como titular o incluso como el principal relevo de Samir Inda, otro de los futbolistas más queridos por la afición rojiblanca.

Luis Rey sí tiene posibilidades de ser titular en el Chivas vs Dallas FC

Más allá de lo que opine la afición, Luis Gabriel Rey sí tiene opciones reales de aparecer desde el inicio frente al FC Dallas. Gabriel Milito confirmó que realizará rotaciones debido al poco tiempo de recuperación entre partidos, con el objetivo de tener un equipo más fresco físicamente. En ese escenario, Rey aparece como uno de los principales candidatos para ingresar al once inicial, aunque todo apunta a que sería como parte de la administración de cargas y no necesariamente porque haya perdido la confianza en alguno de los habituales titulares.