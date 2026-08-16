Chivas enfrenta a Santos Laguna por el Apertura 2026. Conoce la razón por la que Armando González y Fernando González son suplentes.

El Guadalajara enfrentará a Santos Laguna por la jornada 4 del Apertura 2026 del Apertura 2026 de la Liga MX. Para el juego contra los Guerreros, Gabriel Milito decidió sentar a Armando González y a Fernando González, por lo que repasamos el motivo de la decisión del entrenador argentino.

Las últimas horas en la nación rojiblanca se viven momentos de mucha incertidumbre debido a que el mercado de pases vuelve a posarse en la plantilla. Especialmente porque Olympiacos estaría interesado en Hormiga para ficharlo en este libro de pases.

En medio de este contexto, Chivas enfrentó a Santos Laguna por la jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX. Para este duelo, el técnico argentino decidió sentar a Armando González y Fernando González. Todo indicaría que Hormiga lo enviaron al banco de suplentes por su nivel, mientras que en el caso del Oso se debe al tipo de rival que tiene enfrente.

Armando González a la banca. (Foto: IMAGO7)

¿Cuál es la alineación de Chivas ante Santos Laguna?

El Guadalajara saltará al campo de juego Raúl Rangel en la portería, en defensa Diego Campillo, Luis Rey, Luis Romo, Hugo Camberos y Richard Ledezma, en el medio Omar Govea, Jordan Carrillo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y en el ataque Ricardo Marín.

Las 3 bajas de Chivas ante Santos Laguna

Para enfrentar a Santos Laguna, Chivas no podrá contar con tres jugadores que se encuentran lesionados. José Castillo y Daniel Aguirre aún se recuperan de su lesión, mientras que Bryan González inició con su rehabilitación de la lesión del muslo derecho.