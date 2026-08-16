Chivas enfrenta a Santos Laguna por la jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX. El Guadalajara llega al Estadio Corona con necesidad de sumar de a tres para que no se escapen los puestos altos de la tabla general de posiciones.
EN VIVO Santos Laguna vs. Chivas: Guadalajara por qué Bryan González es baja por la J4 del Apertura 2026
Chivas enfrentará a Santos Laguna por el Apertura 2026 de la Liga MX. Sigue EN VIVO y EN DIRECTO las incidencias del partido.
POSIBLE ALINEACIÓN DE SANTOS LAGUNA
La posible alineación de Renato Paiva en Santos Laguna sería con: Carlos Acevedo, Mauricio Cuevas, Franco Pardo, Felipe Sánchez, Emanuel Echeverría, Salvador Mariscal, Aldo López, Fran Villalba, Ezequiel Bullaude, Ramiro Sordo y Eduardo Aguirre.
ÁRBITROS DEL PARTIDO
- Árbitro principal: Vicente Jassiel Reynosos Arce
- Jueces de línea: Jorge Antonio Sánchez Espinoza y José Adolfo Robles Rodríguez
- Cuarto árbitro: Alan Cristobal Rodríguez Cancino.
¿JUEGA ARMANDO GONZÁLEZ?
A pesar del interés de Olympiacos, destaparon que Gabriel Milito sabe lo que vive Armando González y todo indica que jugará ante Santos Laguna como titular.
CHIVAS CONFIRMÓ 3 BAJAS DE PESO
Chivas hizo oficial que Daniel Aguirre y José Castillo no viajaron porque aún cuenta con su recuperación, mientras que Bryan González presentó una lesión en el muslo derecho.
CONVOCADOS DE CHIVAS
- Porteros: Raúl Rangel y Óscar Whalley
- Defensas: Ángel Chávez, Diego Campillo, Luis Rey, Richard Ledezma y Miguel Gómez.
- Mediocampistas: Jordan Carrillo, Fernando González, Santiago Sandoval, Roberto Alvarado, Kevin Castañeda, Jonathan Pérez, Hugo Camberos, Efraín Álvarez, Brian Gutiérrez, Luis Romo y Omar Govea.
- Atacantes: Armando González, Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda.
POSIBLE ALINIEACIÓN DE CHIVAS
Chivas saltaría al campo de juego con: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Diego Campillo, Luis Romo, Luis Rey, Hugo Camberos, Omar Govea, Fernando González, Roberto Alvarado, Santiago Sandoval y Armando González.
BIENVENIDOS A SANTOS LAGUNA VS. CHIVAS
Chivahermanos y chivahermanas bienvenidos a una nueva transmisión de Rebaño Pasión. Este domingo el Guadalajara vuelve a jugar la Liga MX para enfrentar a Santos Laguna por la jornada cuatro del Apertura 2026.
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