Chivahermanos y chivahermanas bienvenidos a una nueva transmisión de Rebaño Pasión. Este domingo el Guadalajara vuelve a jugar la Liga MX para enfrentar a Santos Laguna por la jornada cuatro del Apertura 2026.

Chivas hizo oficial que Daniel Aguirre y José Castillo no viajaron porque aún cuenta con su recuperación, mientras que Bryan González presentó una lesión en el muslo derecho.

A pesar del interés de Olympiacos, destaparon que Gabriel Milito sabe lo que vive Armando González y todo indica que jugará ante Santos Laguna como titular.

Chivas enfrentará a Santos Laguna por el Apertura 2026 de la Liga MX. Sigue EN VIVO y EN DIRECTO las incidencias del partido.

Chivas enfrenta a Santos Laguna por la jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX. El Guadalajara llega al Estadio Corona con necesidad de sumar de a tres para que no se escapen los puestos altos de la tabla general de posiciones.