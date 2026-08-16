Chivas enfrenta a Santos Laguna por la jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX en el Estadio Corona. Conoce cómo ver gratis y en vivo el partido del Rebaño Sagrado.

Este fin de semana se reanudó el Apertura 2026, pero este domingo juega Chivas ante Santos Laguna. Por esta razón, en Rebaño Pasión repasamos cómo ver EN VIVO y GRATIS al equipo más grande de México por la Liga MX.

El Guadalajara de Gabriel Milito vuelve a tener acción en el certamen nacional luego de tener un inicio irregular. Perdió por 2-0 ante Toluca, superó por la mínima diferencia a FC Juárez, mientras que ante Puebla igualó 1-1 con un gol de Roberto Alvarado. A su vez, quedó eliminado en la Leagues Cup tras perder por penales ante LAFC, por 1-0 contra FC Dallas, mientras que venció por 2-1 a Seattle Sounders.

Chivas necesita ganar con contundencia ante Santos Laguna para calmar a una afición que no para de exigir títulos. A su vez, necesita sumar los tres puntos para que los puestos de la tabla general de posiciones no se escapen.

Armando González volvería a ser titular ante Santos Laguna. (Foto: IMAGO7)

¿Cuál sería la alineación de Chivas ante Santos Laguna?

Todo indica que Chivas formaría con Raúl Rangel en la portería, en defensa con Richard Ledezma, Diego Campillo, Luis Romo, Luis Rey y Hugo Camberos, en el medio Omar Govea, Fernando González, Roberto Alvarado y Santiago Sandoval, mientras que en el ataque, seguramente volverá a estar de inicio Armando González.

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¿Va por TV abierta el Santos Laguna vs. Chivas de la Leagues Cup?

Una pregunta que surge entre todos los aficionados de Chivas es si el choque ante Santos Laguna será o no por TV abierta. En esta ocasión, el Guadalajara se podrá ver gratuitamente por el Canal 5 de Televisa, mientras que en TV cerrada por VIX y TUDN. Sin embargo, en Estados Unidos será con transmisión paga debido a que se podrá seguir por TUDN y VIX. Cabe destacar que en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que se vea del encuentro del equipo de Gabriel Milito.