Chivas ha sido víctima recurrente de las lesiones a lo largo del Apertura 2026, ya que varios futbolistas se han tenido que ausentar de algunos compromisos de Liga MX y hasta de Leagues Cup, en donde el club no ha compartido reportes detallados sobre sus jugadores lastimados, por lo que Gabriel Milito dio nuevos detalles al respecto.
De cara al Clásico Tapatío contra Atlas, el entrenador argentino fue cuestionado sobre la posibilidad de que José Castillo, Miguel Gómez o Bryan González pudieran estar disponibles para dicho compromiso, por lo que el timonel dio algunos detalles sobre cada uno.
“Miguel Gómez y José Castillo van mucho más rápido y avanzados que Bryan González. Cotorro, veremos cómo va su evolución, según el pronóstico no creemos que pueda llegar a ese partido, pero hay que ver. Castillo y Miguel Gómez, imaginamos que a lo mejor sí puedan estar en condiciones de poder jugar“, explicó en conferencia de prensa.
Hay que recordar que el Cotorro González sufrió una recaída de una lesión muscular la semana pasada durante el Clásico Nacional, por lo que tardará varias semanas para poder ser tomado nuevamente en cuenta con el primer equipo.
¿Cuál es el plan para reemplazar a Omar Govea?
El Guadalajara no solamente perdió el partido contra los Gallos Blancos, sino que también perdió a Omar Govea, quien vio el cartón rojo en la recta final del partido por cortar un avance, por lo que se perderá el Clásico Tapatío contra el Atlas de la jornada 11 del Apertura 2026.
“La baja de Omar es importante de cara al siguiente partido. Ya veremos, llegando el momento con quién lo vamos a reemplazar. Tenemos opciones, quizás no de esas características, pero sí tenemos opciones. Tenemos muchos volantes. Trataremos de encontrar una solución o una respuesta positiva a esta situación”, concluyó el timonel argentino.