El entrenador del Guadalajara le dio el espaldarazo al capitán rojiblanco pese a que fue autor de una equivocación que cambió el rumbo del partido.

Chivas vivió una tarde de pesadilla durante el partido de la jornada 10, en donde el Querétaro se impuso por marcador de 0-2 en donde Luis Romo fue el villano rojiblanco debido a la equivocación que cometió en el primer tiempo y que valió el primer gol de la escuadra visitante.

Ante tal situación, el entrenador del Guadalajara, Gabriel Milito, se sinceró ante los medios de comunicación y reiteró su respaldo absoluto para el capitán del chiverío, asegurando que siempre resuelve de mejor manera, además de revelar que el más afectado por la pifia fue el mismo Tanque.

“Fue una jugada desafortunada en donde habitualmente Luis, ese tipo de situaciones las resuelve muy bien. En esta oportunidad le tocó vivir el error. Pasa poco, pero forma parte del futbol. El primero y el más jodido de esta situación es el propio Luis, evidentemente.

“Nada va a cambiar mi opinión sobre lo que pienso sobre él como futbolista, un jugador fundamental para nosotros, muy importante para el equipo“, explicó el entrenador en conferencia de prensa.

Gabriel Milito advirtió que no cambiará manera de jugar de Chivas

“Es nuestra manera de jugar. Considero que tenemos jugadores muy apropiados para poder hacerlo bien. El problema no se trata de salir jugando o jugar directo, el tema es hacerlo bien y no lo hicimos bien. En la decisión del gol del empate de América no fue adecuada y en el partido de hoy pasó algo similar que costó un gol.

“Bajo ningún punto de vista vamos a cambiar nuestra manera porque nos dio resultados y evidentemente que hablaremos desde el posicionamiento, como hemos hablado en esta semana de la situación del gol del empate de América. Nadie se quiere equivocar, pero ante el error siempre hay una solución y cuál es la solución. Eso es poco lo que hablamos con los jugadores. No solamente el acierto, también el error sirve de aprendizaje”, concluyó el estratega argentino.