Una de las grandes preguntas que se hace toda la afición de Chivas es si Gabriel Milito extenderá su contrato con el Guadalajara. Desde Argentina hace rato se sabe muy bien que Independiente lo quiere como su futuro director técnico, pero confirmaron que el argentino dejó en claro que pretende cumplir su contrato con el Rebaño Sagrado y que tiene la intención de seguir al frente de la dirección técnica. A su vez, desde Independiente afirman que quieren ir a buscar al argentino cuando esté libre.

Desde que finalizó el Apertura 2025 se sabía muy bien que la directiva ya veía con buenos ojos la extensión del contrato del argentino. No era para menos porque con pocas herramientas logró darle un sello distintivo a un equipo que se convirtió en candidato al título.

Su buen momento en Chivas llegó a oídos de varios clubes de Sudamérica que han golpeado la puerta para saber qué exigiría. Uno de los clubes que sueña con volver a tenerlo en su banquillo es Independiente de Avellaneda, club que lo formó como futbolista y que en los próximos meses elegirá nuevas autoridades.

Gabriel Milito tendría la intención de quedarse en Chivas. (Foto: IMAGO7)

En las últimas horas, Damián Albil, amigo de Milito y candidato a Director Deportivo por la Lista Roja, habló en De la Cuna al Infierno y afirmó que habla seguido con el DT del Guadalajara, que es un hecho que todos los candidatos a presidente del Rojo quieren a Gabriel como entrenador y que el argentino quiere cumplir con su contrato con el Guadalajara, club en el que se encuentra a gusto y que tiene la intensión de seguir.

“Está claro que el técnico que queremos todos acá y no solo nosotros porque me parece que hay consenso de todos los candidatos que el técnico que quieren para Independiente hoy es Gabriel Milito y eso no hay que esconderlo porque la realidad es que lo quieren todos. Lo que sí hay que tener en cuenta que él tiene un contrato vigente hasta junio del año que viene, que él va a respetar ese contrato, su intención es seguir en el club donde está muy bien, donde lo quieren mucho, donde en el país se respeta mucho (la palabra) y en el que él tuvo que salir aclarar, ya varias veces, porque lo han venido a buscar varias veces y se ha corrido el rumor y él tuvo que salir a aclarar en conferencia de prensa que estaba comprometido con el proyecto actual de su club”, comentó Damián Albil.

Y agregó: “Entonces me parece que no hay que usarlo políticamente, hay que dejarlo tranquilo. Nosotros lo que nos propusimos con Luciano (candidato a presidente en Lista Roja) es generar el contexto a nivel, en mi caso, yo tomé la responsabilidad a nivel deportivo armar una estructura de fútbol pensando en el día de mañana cuando él esté libre, esté sin club y lógicamente lo vamos a ir a buscar a él y del lado de Luciano encargarse de la parte del club, del orden, del orden institucional como para generar ese contexto para que él se sienta cómodo y pueda pueda venir el día de mañana. Eso es lo que todos queremos, pero siempre aclarando que él tiene un contrato vigente y su intención es respetarlo y terminar ese contrato con su club”.

Imagen generada con CHAGPT.

¿Qué posibilidades hay de que Chivas pierda a Gabriel Milito?

Hace una semana, Jorge Fleitas, otro de los integrantes de la Lista Roja, señaló, al igual que Damián Albil, que Gabriel Milito solo va a volver a Independiente cuando el club esté ordenado institucionalmente. Daría la sensación de que es una situación que va a llevar mucho tiempo y que en el corto plazo no volvería al conjunto argentino.