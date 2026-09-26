El Guadalajara se mantiene entre los mejores clubes de toda la Liga MX Femenil tras superar a Cruz Azul.

Chivas Femenil venía de superar a Tijuana por 2-0 y ayer necesitaba ganar para mantenerse afianzada en el Grupo 2 de la Liga MX. Ante Cruz Azul se impuso por la mínima diferencia, por lo que repasamos cómo marchan las rojiblancas en la tabla general de posiciones.

Las dirigidas por Antonio Contreras han sumado varias victorias, pero siempre lo hacen ante rivales que en el papel son inferiores. Ante Pachuca, Pumas y Rayadas en este torneo no pudieron marcar la diferencia y terminaron por perder los 3 puntos.

Ayer, Chivas Femenil mantuvo la lógica y superó por la mínima diferencia a Cruz Azul gracias al gol de Denise Castro desde fuera del área. De esta manera, el Guadalajara logró sumar 2 victorias consecutivas tras la derrota contra Rayadas de Monterrey.

Chivas Femenil superó a Cruz Azul. (Foto: IMAGO7)

¿Cómo marcha Chivas Femenil en el Apertura 2026?

Luego de la victoria ante Cruz Azul, Chivas Femenil se ubica en la segunda posición del Grupo 2 con 18 puntos y a 4 puntos de América, con un partido menos. Cabe destacar que, en el Grupo 1, Rayadas de Monterrey es líder con 21 unidades.

¿Cómo marchan Alicia Cervantes y Denise Castro en la tabla de goleo del Apertura 2026?

Luego de lo sucedido ante Cruz Azul, Alicia Cervantes se mantiene como la goleadora de Chivas Femenil con 7 goles, mientras que Denise Castro, autora del gol ante la Máquina, es 14° con 4 goles. Cabe destacar que Geyse Da Silva, jugadora de América, es la líder de goleo con 13 anotaciones.

¿Qué sigue para Chivas Femenil en el Apertura 2026?

El próximo partido de Chivas Femenil se dará el domingo 4 de octubre en el Estadio Akron, cuando reciba a FC Juárez por la jornada 10 del Apertura 2026. El partido está pactado para llevarse a cabo desde las 17:00 del Centro de México.