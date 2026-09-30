Gabriel Milito alista a Chivas para enfrentar a América en Estados Unidos. En medio de este contexto, confirman que Miguel Gómez está disponible para jugar.

El próximo fin de semana, Chivas volverá a tener acción cuando enfrente a América en una nueva edición del Clásico Nacional en Estados Unidos. De cara al partido en Oakland, el Guadalajara regresó a las prácticas en Verde Valle y confirmó que Miguel Gómez está disponible, ya que trabajó a la par de sus compañeros.

El Rebaño Sagrado tiene serios problemas para terminar de armar su plantilla, ya que no cuenta con varios jugadores en la zona defensiva. Salvo la baja de Diego Campillo por la Selección Mexicana, el resto se debe a que tienen una lesión de la que se están recuperando.

Uno de ellos era Miguel Gómez, quien no aparece en los partidos con el Guadalajara desde la victoria ante Atlético de San Luis por 3-0. Esta mañana, Chivas regresó a los trabajos y se pudo ver en el video publicado al canterano trabajando a la par del resto de su equipo.

Miguel Gómez reapareció en la práctica de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Cabe destacar que Esto reportó esta tarde que Miguel Tapias estaría disponible, mientras que es una incógnita si Gabriel Milito podrá o no contar con José Castillo. Quien sí está totalmente descartado para el próximo domingo es Bryan González, ya que se encuentra desgarrado.

¿Cuándo y a qué hora se juega Chivas vs. América?

El partido entre Chivas y América se llevará adelante el próximo domingo 4 de octubre a las 20:30 del Centro de México en la cancha del Oakland-Alameda County Coliseum. El encuentro se podrá ver por ViX Premium, Prime Video y Layvtime en México, mientras que en Estados Unidos se transmitirá por ViX Premium y Layvtime