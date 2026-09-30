Gabriel Milito logró importantes cambios en Chivas, pero aún no se pudo consagrar. Sin embargo, aunque no salga campeón, el técnico argentino podría marcar un antes y un después en el Rebaño Sagrado.

Sin contar las 2 liguillas que restan por jugar en la temporada 2026-2027 y los duelos por la Concachampions, a Gabriel Milito le quedan 24 partidos oficiales en la Liga MX y la gran pregunta que surgirá es si vale la pena renovar un contrato si aún no se consiguió un título. Por eso es momento de comenzar a plantearnos que el técnico argentino puede ser la piedra angular para que el Guadalajara vuelva a tener años dorados.

La estadística marca que a lo largo de su carrera como entrenador el argentino solamente ganó un título: el Campeonato Mineiro en el año 2024 con Atlético Mineiro, club con el que fue subcampeón de la Copa Libertadores.

La gran pregunta que vale comenzar a hacerse es por qué con Chivas esta tendencia puede llegar a cambiar. No hay duda de que el Guadalajara tiene un enorme plantel con el que no hay excusas para competir. Sin embargo, la comparación va a ser Matías Almeyda, quien logró marcar a un equipo con el Guadalajara.

Gabriel Milito logró cambiar el andar de Chivas en la Liga MX. (Foto: IMAGO7)

El impacto del proyecto de Gabriel Milito en la estructura de Chivas

¿Puede Gabriel Milito cambiar la tendencia de su carrera? Esa respuesta no la tenemos, pero podemos comenzar a responder que su gestión deportiva puede marcar un antes y un después en el futuro de Chivas y es para reconocer. Bajo su dirección técnica el Guadalajara es un equipo competitivo con o sin grandes figuras, que sabe qué playera porta y que tiene recursos técnicos y tácticos para hacerle frente a Toluca, Cruz Azul, América, Rayados o cualquiera que tenga una billetera abultada.

Encuesta ¿Chivas debe renovar a Gabriel Milito así no sea campeón? ¿Chivas debe renovar a Gabriel Milito así no sea campeón? Sí No Ya votaron 7 hinchas

Cabe destacar que Damián Albil, amigo de Milito y candidato a director deportivo de Independiente de Avellaneda, señaló en la última semana que el actual técnico del Guadalajara fue fundamental en su paso por el Rojo de Argentina para que un año después se coronara campeón de la Copa Sudamericana. Es decir, estableció las bases para que Ariel Holan lograra consagrar a Independiente a nivel internacional.

¿Es momento de bajarnos del barco de Gabriel Milito? De ninguna manera. Es momento de mantenerse firme, apoyar y exigir resultados a un entrenador que cuenta con las herramientas y el conocimiento para llevar al equipo más grande de México a la final. También, es momento de reconocer cuál es la historia del argentino como entrenador y vislumbrar un escenario en el que el Profe Milito sea la base para que el Guadalajara termine por levantarse.