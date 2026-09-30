La Selección Mexicana empató ante Perú en una nueva fecha FIFA. Más allá de la igualdad, Hugo Camberos fue una de las gratas noticias en el duelo en New Jersey, quien describió en redes sociales lo que es con jugar con la playera del Tri.

Ayer por la noche, la Selección Mexicana realizó su segundo amistoso de la Fecha FIFA y rescató un empate contra Perú. Uno de los jugadores que tuvo su debut absoluto en el Tri fue Hugo Camberos y, tras cumplir este enorme paso en su carrera, describió en 2 palabras lo que fue jugar con el conjunto nacional: trabajo y humildad.

No hay duda de que el Rebaño Sagrado es una máquina de producir jugadores como ningún otro club en el fútbol mexicano. Es más, si se revisa cada una de las plantillas, se encuentra siempre a algún jugador que se llegó a formar o que pasó por el Guadalajara, como sucede con Alex Zendejas en América.

Por esta razón, no es casualidad que la Selección Mexicana de Rafa Márquez no solo posó sus ojos en Chivas por el buen momento que tiene el equipo de Gabriel Milito, sino también porque genera jóvenes que dan de qué hablar. Uno de ellos es Hugo Camberos, quien en redes sociales describió lo que fue haber debutado con el Tri.

Hugo Camberos tuvo su debut en la Selección Mexicana. (Foto: IMAGO7)

“Debut con mi Selección Mexicana. Indescriptible sentimiento. ¡Trabajo y humildad para que sea el primero de muchos!”, expresó el extremo rojiblanco en sus redes sociales con imágenes de su debut. No hay que olvidarse de que el canterano de 19 años ingresó en el minuto 78 por Orbelín Pineda y tuvo una jugada de peligro que no pudo finalizar, ya que se le desacomodó el balón.

Rafa Márquez habló de Santiago Sandoval y Hugo Camberos

Finalmente, Hugo Camberos y Santiago Sandoval debutaron en la Selección Mexicana de cara al Mundial 2030. Luego del empate ante Perú, Rafa Márquez habló de los canteranos del Guadalajara en el Tri.

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“Son gente joven a la que le he dado la oportunidad. Muy poco tiempo para ver a Hugo Camberos y a Sandoval también. Me gustaría verlos más tiempo dentro de la cancha. Están haciendo un muy buen trabajo en sus equipos y como digo, es gente joven con la que necesitamos seguir trabajando, seguir desarrollándolos para ser mucho más competitivos y que sean mejores jugadores”, declaró el timonel nacional en conferencia de prensa.