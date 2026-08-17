El Guadalajara cumplió con el objetivo y derrotó a los de la Comarca Lagunera, además se incrementan los rumores que ponen el futuro de Armando González en Grecia.

Chivas dejó atrás lo vivido en la Leagues Cup y ahora volvió a la actividad dentro del Apertura 2026 visitando a Santos Laguna, en donde alrededor de este partido fue surgiendo nueva información relevante sobre el futuro inminente de Armando González, en donde inclusive el propio Gabriel Milito dio indicios del futuro del goleador mexicano y que podría estar en el Olympiacos de Grecia.

Chivas derrotó a Santos Laguna

Chivas se metió a la cancha del Estadio Corona para enfrentarse a Santos Laguna en la reanudación del Apertura 2026 tras la Leagues Cup, en donde el Guadalajara sufrió en demasía, pero logró quedarse con los tres puntos gracias a un gol desde el manchón de penalti que fue ejecutado por Ricardo Marín.

El chiverío llegó a siete puntos en la tabla de posiciones, por lo que comienza a revertir el irregular arranque de torneo que registró en donde venció a los Bravos de Juárez, el empate con el Puebla y la derrota contra el Toluca.

Gabriel Milito confirmó negociaciones por la Hormiga González

Al término del partido entre Chivas y Santos, los representantes de los medios de comunicación le preguntaron a Gabriel Milito sobre la razón por la que no le dio minutos a Armando González, en donde el entrenador argentino confirmó que se debió a la oferta que recibió el club desde Europa, asegurando que prefirió aguardarlo por la inevitable desconcentración que tiene por la posibilidad de irse al Viejo Continente.

“Estoy al tanto de la situación. No sé qué va a ocurrir, si se quedará o si finalmente llega una oferta que convenza al club y se irá o que convenza a la Hormiga para cumplir ese sueño de todos los futbolistas de jugar en Europa. Preferí iniciar el partido con Ricardo Marín y terminar con Sepu, para dejar a Hormi un poco tranquilo, porque cuando suceden este tipo de situaciones siempre hay una ansiedad extra y necesitamos que todos estén enfocados en el partido. A veces, este tipo de situaciones, inconscientemente, involuntariamente te pueden llegar a distraer“, explicó el sudamericano.

Olympiacos lanzó segunda oferta para Chivas

Previo al arranque del partido entre Chivas y Santos, desde Grecia surgió nueva información en donde se aseguró que el Olympiacos habría decidido lanzar una segunda oferta formal al Rebaño Sagrado por la carta de la Hormiga González, mejorando sustancialmente la primera que fue enviada el sábado.

En esta nueva propuesta, se ofrecería un pago que rondaría los 10 millones de dólares por el 80 por ciento de la carta del atacante, así como bonos adicionales según objetivos.

Chivas Femenil ganó, goleó y gustó

El Guadalajara se mantiene con un nivel impresionante en este arranque del Apertura 2026, en donde ahora derrotaron por marcador de 3-1 al Atlético de San Luis, en donde volvieron a anotar Alicia Cervantes, Jasmine Casarez y Joseline Montoya, llevando al Rebaño a la parte más alta de la tabla de posiciones.