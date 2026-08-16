Chivas Femenil enfrenta a Atlético de San Luis por la jornada 3 del Apertura 2026. Sigue las incidencias más importantes del partido.

Chivas Femenil enfrenta a Atlético de San Luis por la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX. El Guadalajara busca volver a sumar de a tres para mantenerse en la pelea del liderato del Grupo B.

Así fue el gol de Jasmín Cásarez

Así fue el gol de Atlético de San Luis

Golazo de Alicia Cervantes para Chivas

Alineación de Chivas Femenil

Así entró en calor Chivas Femenil

Así llegó Chivas Femenil