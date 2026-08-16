Chivas Femenil enfrenta a Atlético de San Luis por la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX. El Guadalajara busca volver a sumar de a tres para mantenerse en la pelea del liderato del Grupo B.
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EN VIVO Chivas Femenil 3-1 Atlético de San Luis: golazo de Montoya por la J3 del Apertura 2026
Chivas Femenil enfrenta a Atlético de San Luis por la jornada 3 del Apertura 2026. Sigue las incidencias más importantes del partido.
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