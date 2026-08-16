Olympiacos está interesado en fichar a Armando González para la siguiente temporada. En medio de este contexto, confirman que Hormiga le comunicó a la directiva de Chivas que quiere jugar en Europa.

Mientras todo el mundo esperaba volver a ver al Rebaño Sagrado en el Apertura 2026, César Luis Merlo confirmó que Olympiacos envió una oferta por Armando González. Luego de que se haya rechazado la primera propuesta, Alex Ramírez confirmó en su canal de YouTube que la Hormiga le hizo saber al Guadalajara que quiere dar el salto a Europa en este mercado de pases.

En las últimas horas no solo se supo del claro interés del conjunto griego por el canterano del Rebaño Sagrado, sino que además se dio a conocer que en las próximas horas enviará una nueva propuesta para fichar al atacante. Sin embargo, desde el Guadalajara habrían revelado que solamente se va con la cláusula de salida.

Una de las grandes preguntas que surge en Chivas es sobre cuál será la postura de Armando González. Alex Ramírez reveló esta mañana que la Hormiga tiene pensado salir al futbol de Europa en este libro de pases y que le habría comunicado a Javier Mier y a Alejandro Manzo que quiere salir a Olympiacos.

Armando González quiere salir de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Armando González está muy interesado, tanto así que su representante se encuentra en Europa. Ahora sí Armando González siente que es el momento de irse pese a que trae una racha de no goles. Se lo ha hecho saber a la directiva del crecimiento que pudiera tener y la madurez. Si hay alguien que está interesado en irse es Armando González y así se lo hizo saber a Javier Mier y a Alejandro Manzo”, reveló el periodista de Azteca Jalisco. A su vez, aclaró que la directiva espera propuestas y que Gabriel Milito sabe de esta situación que vive el atacante.

Chivas no quiere negociar a Armando González

Por otro lado, César Huerta, José María Garrido y Jesús Bernal, periodistas de Chivas, confirmaron que la directiva rojiblanca no tiene intención de negociar a Armando González. A su vez, señalan que la única manera en la que Hormiga podrá salir a Europa es si se paga la cláusula de salida de 15 millones de euros.

Encuesta ¿Qué debe hacer Chivas con Armando González? ¿Qué debe hacer Chivas con Armando González? Es momento que lo dejen salir a Europa. Que paguen la cláusula de salida para buscar otro atacante. Ya votaron 404 hinchas

Cabe destacar que el periodista de Diario AS confirmó en su canal de YouTube que la postura de la directiva del Guadalajara se debe a que ya decidieron cerrar el plantel. Es decir, no planean tener más altas o bajas en este mercado de pases.