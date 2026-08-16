Olympiacos está interesado en Armando González y lo quiere fichar para este torneo. Sin embargo, Chivas no estaría dispuesto a dar un paso atrás de lo acordado con el contrato del canterano de 23 años.

En las últimas horas el mundo de Chivas se revolucionó debido a que se supo que Olympiacos de Grecia envió una oferta por Armando González, la cual fue rechazada. En medio de los rumores sobre una posible negociación para dejar ir al canterano a Europa, Jesús Bernal y José María Garrido confirmaron que la directiva rojiblanca dejó en claro que Hormiga solo juega en el gigante griego si se pagan los 15 millones de euros de su cláusula de rescisión.

A lo largo del primer semestre del año se habló en más de una ocasión de que había varios clubes europeos que estaban interesados en el atacante de 23 años. Se especulaba que podría dejar al Rebaño Sagrado si realizaba una buena Copa del Mundo, pero solamente jugó 15 minutos y no pudo rematar a portería.

En medio de un contexto adverso, cero goles en seis partidos, César Merlo confirmó que Olympiacos no solo está interesado en Armando González, sino que también envió una primera oferta que fue rechazada. Sin embargo, muchos periodistas indican que Chivas estaría dispuesto a dejar ir al atacante por menos dinero y quedarse con un porcentaje de su ficha por una futura venta.

Armando González es buscado por Olympiacos. (Foto: IMAGO7)

Sin embargo, Jesús Bernal y José María Garrido confirmaron tanto en sus respectivos canales de YouTube como en ESPN y Claro Sports, que la directiva del Guadalajara fijó su postura. Hormiga solo sale al futbol de Europa a cambio de los 15 millones de euros que se establece como cláusula de salida y que no van a bajar sus pretensiones.

Esta información surge luego de que medios griegos hayan revelado que el representante de Armando González se encuentra en Grecia y que llegaría una segunda oferta a Guadalajara por nueve millones de euros por un porcentaje de su carta. Sin embargo, Amaury Vergara, Javier Mier y Alejandro Manzo habrían cerrado filas para mantener su postura con el canterano de 23 años.

¿Qué oferta rechazó Chivas por Armando González?

Según lo informado por diversos periodistas, Chivas habría rechazado una primera oferta de seis millones de euros de Olympiacos por Armando González. No hay que olvidarse de que el futbolista desestimó en febrero del CSKA de Moscú por 20 millones de euros.