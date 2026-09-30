El Guadalajara solamente mandará a dos jugadoras a la Selección Mexicana antes de que el Tricolor busque su boleto al Mundial y a los Juegos Olímpicos.

Chivas Femenil sigue siendo víctima de la irregularidad en el futbol mexicano, en donde muchas de sus jugadoras están viviendo un bache futbolístico, por lo que los reflectores se han alejado, por lo que para los próximos partidos de la Selección Mexicana solamente habrá dos jugadoras rojiblancas en la plantilla.

El combinado nacional mayor dio a conocer la convocatoria del entrenador Pedro López para los próximos partidos contra Jamaica en Aguascalientes y Querétaro, en donde del Guadalajara solamente aparecen la guardameta Blanca Félix y la delantera Jasmine Casarez.

La legendaria portera del chiverío femenil ha participado en los 9 partidos que se han disputado en el Apertura 2026 en donde ha recibido 11 goles. Por su parte, Jasmine Casarez también ha participado en los 9 partidos del semestre, en donde ha colaborado con cuatro dianas para la causa rojiblanca.

Cabe destacar que estos serán los últimos ensayos que tendrá el Tricolor Femenil antes de encarar el Campeonato Concacaf W, competencia en el que México buscará su boleto al Mundial Femenil que se disputará en Brasil en el 2027, además de su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Convocatoria completa de México para amistosos con Jamaica

¿Cuándo jugará la Selección Mexicana Femenil contra Jamaica?

Los partidos de preparación para el Tricolor Femenil contra Jamaica están programados para disputarse el viernes 9 de octubre en el Estadio Victoria de Aguascalientes y el segundo será el martes 13 de octubre en el Estadio Corregidora de Querétaro.