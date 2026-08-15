El comunicador confirmó que el Guadalajara ha recibido la propuesta del club griego por el delantero; sin embargo, estaría lejos del valor de la cláusula.

El proceso de Armando González podría estar viviendo sus últimas semanas en Chivas, después de que el comunicador César Luis Merlo destapara que el Olympiacos de Grecia habría lanzado su primera oferta formal al escritorio de Amaury Vergara para realizar el traspaso en este mercado de fichajes.

El especialista en las ventanas de transferencias explicó que el conjunto europeo ha estado dándole seguimiento a la Hormiga desde hace mucho tiempo, por lo que se han animado a iniciar conversaciones con el Guadalajara; sin embargo, dejó en claro que en el redil no tienen intención de venderlo, aunque saben que si la oferta se vuelve interesante, no podrán retenerlo y deberán dejarlo ir.

“El Olympiacos hizo una oferta formal. Ya está en las oficinas de Chivas y lo he podido constatar. Sé que salió de Grecia y ya llegó a donde tenía que llegar el mail. No ha trascendido mucho, sabemos que el Guadalajara, mientras negocia no es muy amigo de que se sepan las cosas, pero la realidad es que por lo que me pude enterar, por fuentes de Grecia, el Olimpyakos tiene un tiempo largo siguiendo a la Hormiga y está con la decisión de ficharlo.

“Se tomaron el proceso de análisis: scouts, filtros, charlas y todo lo que se hace para fichar a un jugador. Si se da, le va a representar un dinero importante a Olympiakos.

“¿Cuál es la postura de Chivas? No quiero vender a la Hormiga, pero tampoco puedo ser tan necio de que si la oferta termina siendo buena, no le voy a cortar la carrera al chavo para que se vaya a Europa”, explicó el comunicador en una transmisión con Futboltuber.

La sospecha de César Merlo sobre las negociaciones con Olympiacos

El especialista en los mercados de transferencias aseguró que este primer acercamiento entre el club griego y el Guadalajara solamente debe ser contemplado como un sondeo, en donde evidentemente estarían lejos de la cláusula, por lo que se irá incrementando la oferta en los próximos días.

“Sospecho y no es información, pero me baso en lo mucho que ya estoy viejo y canoso, conozco. Es una primera oferta y siempre la primera oferta es para medir el territorio.

“Seguramente, esa primera oferta va a ser considerada baja y lo más probable que pase es que la vayan subiendo hasta donde dé. A la cláusula no van a llegar, porque yo sé cuánto puede pagar un club griego y 15 millones de dólares es mucho dinero”, explicó el comunicador.