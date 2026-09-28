Desde que llegó a Chivas, Gabriel Milito comenzó a elevar el nivel de varios jugadores que nadie pensó que podía suceder. Uno de ellos es Diego Campillo, quien además de saber jugar como defensor lo sabe hacer como lateral por derecha, líbero y contención.

Diego Campillo se ha convertido en uno de los jugadores que se ganó el corazón de la afición de Chivas, a pesar de que en sus últimas participaciones ha dejado mucho que desear, en especial frente al América. En medio de este contexto, surgió el rumor de que Olympiacos estaría interesado en él, pero Fernando Lara, insider del Rebaño Sagrado, señaló que a las oficinas del Guadalajara no ha llegado ninguna oferta por el canterano de 24 años.

Uno de los jugadores que no para de elevar su nivel en el conjunto rojiblanco es el zaguero formado en Verde Valle. Tras regresar proveniente de FC Juárez, el defensa se convirtió en una garantía en el fondo con quites clave en cada uno de los partidos.

El gran momento de Diego Campillo en Chivas llevó a que Rafa Márquez lo tuviera en consideración para la extensa Fecha FIFA que se vive en esta semana. En medio de este contexto, diferentes reportes señalan que Olympiacos de Grecia estaría interesado en contratar al zaguero rojiblanco.

Diego Campillo sería del interés de Olympiacos. (Foto: IMAGO7)

Sin embargo, Fernando Lara, periodista de Fox Sports, confirmó que a las oficinas de Verde Valle no ha llegado ninguna oferta por él. “Fernando Lara, nuestro compañero y reportero en FOX Sports México, está en posición para confirmar que no existe ningún acercamiento por parte de Olympiakos ni de otro club para firmar a Diego Campillo”, escribieron.

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Diego Campillo se molestó con la afición de Chivas

Uno de los jugadores destacados en Chivas en el Apertura 2026 es Diego Campillo. En la derrota frente a Querétaro, fue el primero en llamar a sus compañeros para saludar a la afición, que despidió con abucheos y silbidos a los jugadores. Ante esta situación, la reacción del defensa fue de enojo y abrió los brazos, ya que consideró que no merecían esa despedida. Por esta razón, Ángel Sepúlveda lo miró y le dijo que debía dejar que se expresen.

Los números de Diego Campillo en las Chivas de Gabriel Milito