El Cuate admite que ha quedado a deber en el Guadalajara, pero se mantiene comprometido con el ideal de seguir aportando hasta llevar al Rebaño al ansiado título de Liga MX.

Chivas ha caído en un bache futbolístico durante las semanas recientes tras empatar contra América y perder frente a Querétaro, por lo que están tratando de aprovechar esta Fecha FIFA para reagruparse y cerrar la fase regular del Apertura 2026 con fuerza, en donde el siguiente rival será el Atlas.

Sin embargo, el delantero del Guadalajara, Ángel Sepúlveda admitió que no ha logrado reflejar los números que él desearía en su regreso al conjunto rojiblanco, por lo que acepta las críticas y admite que no se esconde, reiterando su compromiso para la causa del chiverío.

“Es importante siempre. Vine a Chivas a mostrar mi calidad y mi jerarquía. Sé que todavía falta mucho, pero asumí mi responsabilidad y la asumo siempre. No me escondo, no le tengo miedo a nada de eso, al contrario, estoy preparado. La plática fue muy buena. Tenía ganas de tirarlo, al final accedió y como le dije, vamos a la esquina, nos abrazamos todos, ganamos todos y gracias a Dios sí fue de esa manera.

“Hay que ir partido a partido, paso a paso para poder lograr el campeonato. No nos escondemos, no hay otra propuesta que tengamos, siempre nos estamos mentalizando para esto”, explicó el delantero en un evento en la Perla de Occidente.

Ángel Sepúlveda y su recadito al Atlas de cara al Clásico Tapatío

“Bien, vamos día a día. Partido muy importante, sabemos lo que representa para nuestra afición y con la humildad y con el trabajo, estamos preparados y listos para poder ganar.

“Sabemos lo que representa. Trabajamos para ganar siempre. Es futbol, a veces se complica. Hay cosas en que los rivales también quieren ganar, pero vamos paso a paso, vamos con las ganas. Sabemos lo que trasciende este partido y respetando el rival en la cancha, que es entregándonos al máximo, jugando nuestro futbol y tratando de siempre ganar.

“Sabemos lo que hoy es Chivas. Sabemos que queremos ganar siempre y vamos a ir ganar el partido, como lo hemos hecho siempre. Hoy estamos en una etapa donde ya no podemos cometer los errores que cometimos en estos partidos“”, concluyó el delantero.

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¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

Hay que recordar que la Liga MX está en Fecha FIFA, por lo que habrá un parón futbolístico en el Apertura 2026, por lo que el Clásico Tapatío contra el Atlas se jugará hasta el día sábado 10 de octubre en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado para iniciar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.