El Guadalajara vuelve a tener acción en el Apertura 2026 cuando enfrente a Santos Laguna por la jornada 4 de la Liga MX. De esta manera, repasamos la posible alineación de Gabriel Milito en su visita a la comarca lagunera para enfrentar al equipo que dirige Renato Paiva.

El Rebaño Sagrado viene de diez días para el olvido debido a que quedó eliminado de la Leagues Cup debido a que perdió en penales ante Los Angeles FC y en los 90 minutos frente a FC Dallas por 1-0. Sin embargo, ante Seattle Sounders se despachó con una victoria por 2-1 gracias a los goles de Luis Rey y Santiago Sandoval.

Esta tarde enfrentará a un Santos Laguna que tuvo la misma suerte del Guadalajara en el certamen binacional luego de haber caído ante New York FC por 2-0 y ante Chicago Fire por 3-1, mientras que ante Philadelphia Union se impuso por 2-0 . Cabe destacar que en en el Apertura 2026 es décimo séptimo con 0 puntos tras perder contra América, Atlas y Rayados de Monterrey.

Gabriel Milito sabe que Chivas necesita ganar ante Santos Laguna. (Foto: IMAGO7)

Posible alineación de Chivas

Raúl Rangel

Richard Ledezma

Diego Campillo

Luis Romo

Luis Rey

Hugo Camberos

Fernando González

Omar Govea

Santiago Sandoval

Roberto Alvarado

Armando González

DT: Gabriel Milito.

Posible alineación de Santos Laguna