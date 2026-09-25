El canterano del Guadalajara ha demostrado su nerviosismo e incredulidad por el llamado al Tricolor Mayor que encabeza Rafael Márquez.

Rafael Márquez está por comenzar su gestión al frente de la Selección Mexicana, por lo que ha demostrado que está dispuesto a iniciar un cambio generacional en el Tricolor, por lo que recurrió a varias joyas de la cantera de las Chivas en donde destaca la presencia de Hugo Camberos.

El futbolista ha aprendido, de la mano de Gabriel Milito, a desempeñarse en diferentes posiciones del campo, por lo que actualmente en el Guadalajara ha estado jugando como carrilero por la izquierda ante la baja de Bryan González por lesión, en donde ha tenido un rendimiento ejemplar.

Sin embargo, Vegeta reconoció que está feliz por su primer llamado a la Selección Mayor, aunque admitió que todavía no lo logra creer, por lo que inclusive ha pasado noches sin poder dormir de la emoción de llegar al combinado nacional mexicano.

“Muy feliz. Al principio, cuando se habló de que había la posibilidad, lo vi lejos, la verdad, porque justo acaba de terminar el proceso del Mundial y muchos jugadores habían hecho buen Mundial. Entonces dije, no es que no haya oportunidad, pero lo veía algo lejos.

“Pero cuando me hablan de que sí iba a ir, fue algo que hasta ahorita todavía no me la creo. Me cuesta dormir de pensar, estoy nervioso, la verdad, pero muy feliz y muy contento”, declaró en entrevista para Telemundo Deportes.

Hugo Camberos recordó experiencia en Premundial Sub 20

“La principal meta era el Mundial, que lo veníamos platicando desde que eran los micro ciclos Sub 20, después sabíamos que eran los Juegos Olímpicos, pero al final de cuentas ya que teníamos los dos pases, los boletos del Mundial y los Olímpicos, nosotros queríamos quedar campeones y más porque es en tu casa, con tu gente.

“Te sientes todavía más querido que la afición vaya. La Final se llenó, no me imaginé que se fuera a llenar el estadio. Muy bonito y más con los reconocimientos que me tocan, pues muy contento por el trabajo que hice y con el trabajo que hizo todo el equipo”, concluyó el futbolista del Guadalajara.