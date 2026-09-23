Chema Garrido, reportero que cubre el día a día del Guadalajara, reveló un aspecto en el que sobresale el cancerbero mexico-español, en el que podría ser superior al portero del Tricolor.

La Liga MX no seguirá las reglas que impone la FIFA durante este parón futbolístico en todas las ligas del planeta, por lo que el próximo fin de semana sí habrá partidos del Apertura 2026, en donde Gabriel Milito deberá lidiar con las ausencias de Roberto Alvarado y Raúl Rangel para dicho compromiso contra Querétaro.

Es por eso que Gabriel Milito deberá hacer ajustes en su alineación de manera obligada, en donde es evidente que Óscar Whalley será el encargado de resguardar la portería del Guadalajara ante la convocatoria del Tala a la Selección Mexicana para el debut de Rafael Márquez.

Sin embargo, el reportero de Claro Sports, José María Garrido, reveló que dentro del club rojiblanco se ha mencionado que el cancerbero mexico-español sería mejor que el Tala Rangel en el juego de pies, pese a que esa es una de las cualidades más destacadas del también cancerbero del Tricolor.

“Óscar Whalley, si algo dio en el equipo rojiblanco son certezas. Con su reaparición en el equipo titular, tranquilamente puede hacer que no se extrañe al Tala Rangel que va a disputar el partido de este fin de semana con la Selección Mexicana (…) Me parece que al Tala Rangel no se le va a extrañar por la calidad de arquero que es Óscar Whalley.

“El otro día alguien me contaba dentro del equipo que en los entrenamientos, Óscar Whalley, incluso podría tener un mejor manejo del balón con los pies que el propio Tala. Tala es el mejor portero del futbol mexicano, pero hay quien dice que Whalley, en ese aspecto, es mejor que el Tala“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Querétaro?

La pelota se detendrá en gran parte del mundo debido a la Fecha FIFA que se extenderá durante dos semanas; sin embargo, en México todavía habrá actividad el próximo fin de semana cuando el Guadalajara se mida al Querétaro el sábado 26 de septiembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está programado para las 17:07 horas, tiempo del centro de México.