Se destapó el estado físico del carrilero del Guadalajara y si estaría disponible para el duelo del fin de semana contra Querétaro.

Uno de los momentos que marcó el rumbo del Clásico Nacional del pasado fin de semana entre Chivas y América fue la lesión de Bryan González como carrilero por izquierda, en donde las Águilas lograron aprovechar esa situación para cargar su ataque en esa zona del campo.

Sin embargo, al referir una lesión y que tenía unas cuantas semanas de que había vuelto de una lesión muscular, las alarmas se encendieron en el Guadalajara, por lo que le habrían estado realizando múltiples estudios en las instalaciones del club, en donde por fin se habría confirmado que la dolencia del Cotorro no sería de gravedad.

El reportero de ESPN, Jesús Bernal, destapó que el cuerpo médico del chiverío habría determinado que la lesión no sería grave, pero que no correrán riesgos innecesarios, por lo que en caso de no estar a plenitud para el viernes, quedaría descartado para el duelo contra Querétaro.

“Con el Cotorro no es tan grave como que se desgarrara, ha salido por propio pie. Ha estado viviendo a Verde Valle y le han estado haciendo pruebas y evaluaciones para determinar la gravedad.

“No lo van a arriesgar en lo absoluto, si no está al cien por ciento de aquí al viernes, no juega. No quieren que se pueda prolongar esta situación y sean semanas de recuperación”, explicó el comunicador en un reporte para ESPN.

¿Quién reemplazaría al Cotorro contra Querétaro?

En el Guadalajara no hay muchas opciones para la posición de carrilero por izquierda, por lo que el entrenador Gabriel Milito ha decidido “improvisar” y probar a otros jugadores para esa zona del campo, en donde todo apuntaría a que regrese a la alineación titular el juvenil Hugo Camberos.

Las otras opciones de futbolistas que podrían aparecer en esa zona del campo sería Efraín Álvarez o Santiago Sandoval, recordando que elementos como Roberto Alvarado o Miguel Gómez están descartados debido a la Selección Mexicana y la lesión del canterano, respectivamente.

Encuesta ¿Quién debería reemplazar al Cotorro si no se recupera a tiempo para jugar contra Querétaro? ¿Quién debería reemplazar al Cotorro si no se recupera a tiempo para jugar contra Querétaro? Hugo Camberos Efraín Álvarez Santiago Sandoval Ya votaron 7 hinchas

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Querétaro?

La pelota se detendrá en gran parte del mundo debido a la Fecha FIFA que se extenderá durante dos semanas; sin embargo, en México todavía habrá actividad el próximo fin de semana cuando el Guadalajara se mida al Querétaro el sábado 26 de septiembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está programado para las 17:07 horas, tiempo del centro de México.