Chivas se prepara para enfrentar a Querétaro por la jornada 10 del Apertura 2026. El Guadalajara busca volver a ganar para dejar atrás el empate ante América.

Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a Querétaro luego de haber dejado escapar la victoria ante América. En medio de la preparación para el juego contra los Gallos Blancos, surge la información de que podría cancelarse el próximo partido por el Huracán Polo. De momento, el partido se mantiene en pie.

El Guadalajara viene de tener un pésimo segundo tiempo ante las Águilas y necesita volver a la victoria para dejar atrás lo sucedido en el Estadio Azteca. De esta manera, el equipo de Gabriel Milito busca superar el mal trago en Ciudad de México y afianzarse definitivamente en la parte alta de la tabla general.

En medio de este contexto, Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a Querétaro, pero afirman que el partido se podría suspender por el Huracán Polo. La tormenta tiene categoría 5 y podría provocar lluvias intensas y vientos fuertes en el estado de Jalisco el próximo fin de semana, cuando se lleve adelante el partido en el Estadio Akron.

Chivas y Querétaro podría sufrir un retraso. (Foto: IMAGO7)

No hay que olvidarse de que la última vez que cayó una fuerte tormenta sobre el Gigante de Zapopan, el juego entre el Rebaño Sagrado y Tijuana se pospuso porque no se podía jugar. Sin embargo, tras la tormenta, el partido se llevó adelante sin ningún tipo de problemas, encuentro en el que los dirigidos por Gabriel Milito se impusieron por 5-2.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Querétaro?

El partido entre Chivas y Querétaro se llevará adelante el próximo sábado 26 de septiembre en el Estadio Akron a las 17:07 del Centro de México. El juego se podrá ver por Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos se transmitirá por Telemundo.