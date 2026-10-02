La lista de lesionados del Guadalajara está disminuyendo y para el amistoso contra las Águilas podrían registrarse tres regresos de cara al cierre del Apertura 2026.

La Fecha FIFA está trayendo consigo una serie de buenas noticias para Chivas de cara a la segunda mitad del Apertura 2026, en donde para fortuna de Gabriel Milito, la lista de lesionados se está haciendo cada vez más pequeña y así se demostrará el fin de semana cuando se enfrenten al América en un duelo de preparación.

Después de varias semanas con equipo sumamente diezmado, principalmente a la defensiva, el Guadalajara por fin registró tres regresos importantes en esa zona del campo, ya que previo a emprender el viaje rumbo a Estados Unidos para el duelo de la Fecha FIFA, aparecieron José Castillo, Miguel Gómez y Miguel Tapias.

Hay que recordar que José Castillo sufrió una lesión muscular en el primer partido de la Leagues Cup y su regreso estaba previsto tres semanas después; sin embargo, una recaída habría ocasionado que su reincorporación al plantel tapatío se retrasara durante dos meses, en donde por fin es elegible por el timonel sudamericano.

Por su parte, Miguel Gómez, sufrió una dolencia muscular unas horas antes del partido contra Pachuca, por lo que se dedicó a su rehabilitación y por fin podrá ver minutos con la escuadra tapatía. Además, Miguel Tapias se reintegra, pese a que no se destaparon muchos detalles de su lesión, aunque se especula que se lastimó en plena Leagues Cup.

¿Chivas tiene más lesionados?

Con los regresos de José Castillo, Miguel Tapias y Miguel Gómez, en la plantilla del Guadalajara solamente resta recuperar a Bryan González, quien sufrió una lesión muscular en el Clásico Nacional contra América, por lo que se espera que tarde, aproximadamente dos semanas más para poder volver a la actividad.

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas vs. América?

El Clásico de México llega a Estados Unidos el próximo domingo 4 de octubre en la cancha del Oakland Alameda County Coliseum, duelo que está programado para disputarse en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.